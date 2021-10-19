Merkür retrosu bitti mi, gelen eski sevgililer affedilmeli mi? Cevabı Sadakatsiz'den gelsin!

Merkür bu sene son olarak Terazi burcunda retro yapmaya başlarken, "Merkür retrosu bitti mi, gelen eski sevgililer affedilmeli mi?" soruları gündeme getirilmeye başlandı.

2021 yılının son Merkür retrosu geçtiğimiz ay Terazi burcunda başlarken, herkesi oldukça etkiledi.

Retronun ne anlama geldiğini bilmeyenler ve astrolojiyle ilgilenmeyenler bu etkiyi anlamamış olabilir.

Merkür'ün geri hareketi astrolojide retro olarak adlandırılırken, bu dönem kapanmamış defterlerin kapanma vakitleri anlamına geliyor.

Eğer eski sevgilinizle kapanmamış hesaplarınız varsa, bu dönem bazı geri dönüşler olabilir.

Ancak Merkür retrosunda eski aşklara şans vermek pek doğru olmayabilir çünkü "Retro ile gelen retro ile gider" sözü oldukça doğru...

Ağlama krizlerine sokan, eski defterleri açtıran ve herkesi bir hayli yoran retronun ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı.

Peki, Merkür retrosu bitti mi, gelen eski sevgililer affedilmeli mi? İşte detaylar...

MERKÜR RETROSU BİTTİ Mİ?

Merkür retrosu bugün itibarıyla sona erdi ancak Merkür'ün eski hızını kazanması kasım ayını bulabilir.

Bu dönem dönen bazı eski sevgililer olmuş olabilir. Bazı defterler yeniden açılmış bazıları ise tamamen kapanmış olabilir.

Bu dönem eski sevgilileri kabul etmek doğru değil. Bunu baştaki yazıda da belirttik. Çünkü retro sonrası ilişkiler daha kötü sonuçlanabilir.

Merkür retrosu kafamızı bu kadar karıştırmışken, retroya ve retroyla gelen eski sevgililere Sadakatsiz dizisinden Asya ve Volkan'ın meşhur sahnesiyle cevap verelim. İşte Merkür retrosunda dönen eski sevgililere söyleyebileceğiniz sözler...

Merkür retrosu bitti mi, gelen eski sevgililer affedilmeli mi? VİDEO