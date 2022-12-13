Merkür retrosu ne zaman başlayacak? İlişkilerde yanlış anlaşılmalara dikkat! Merkür retrosu ne demek?

Her yıl belirli zaman dilimlerinde gerçekleşen Merkür retrosunun tarihi merak ediliyor. Peki Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu ne zaman başlayacak?

Her yıl belirli dönemlerde gerçekleşen Merkür retrosunun tarihi merak ediliyor. Bu kez Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu için geri sayım başladı. Retro, her yıl birkaç defa meydana geliyor ve bu dönemde tüm burçlar etkileniyor. Peki Merkür retrosu ne zaman?

Merkür retrosu ne zaman?

2022 yılının son Merkür retrosu 29 Aralık tarihinde başlayacak ve 20 Ocak 2023 tarihinde tamamlanacak.

Bu retro özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlarda dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor olacak. Yine estetik ve güzellikle ilgili konularda da ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar olacak.

Merkür retrosu zamanlarında telefon, bilgisayar gibi bazı iletişim araçlarında bozulmalar meydana gelebilir. Bunun yanı sıra yakınlarımız, ailemiz, iş arkadaşlarımız veya partnerimizle aramızda iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.

Merkür retrosu ne demek?

Merkür Retrosu, gezegen gerilemesi anlamına gelmektedir. Gezegenlerde yaşanan gerileme; gezegenin, güneş sistemindeki yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ile geri gitmesi şeklinde ifade edilmektedir.