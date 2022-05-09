İkizler burcunda gerçekleşecek olan Merkür Retrosu'nun etkileri merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Merkür Retrosu ne zaman başlıyor, eski sevgililer dönecek mi?

2022 yılında yaşayacağımız retroların en hızlısı ve etkilisi olan Merkür Retrosu, İkizler burcunda arzıendam etmeye hazırlanıyor..

İkizler burcunda gerçekleşecek olan retro, etkisini göstermeye ve herkesi gerginleştirmeye başladı bile.

En etkili retrolardan olan Merkür, teknolojik aletlerin bozulması ve bazı işlerin yavaşlamasına neden oluyor.

Ayrıca retro döneminde yeni iş anlaşmaları yapmak ve yeni bir ilişkiye başlamak ise sonunda hüsranlara neden olabilir.

Retro dönemlerinde daha sakin olmak ve geçmiş ilişkileri düzene sokarak, bağı koparmak gerekiyor.

Bu etkilerle karşılaşacağımız retronun tarihini öğrenmek isteyenler ise "Merkür Retrosu ne zaman başlıyor, eski sevgililer dönecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Merkür Retrosu ne zaman başlıyor, eski sevgililer dönecek mi? İşte yanıtı...

Merkür Retrosu ne zaman başlıyor, eski sevgililer dönecek mi?

2022 yılında gerçekleşecek retroların etkileri araştırılmaya devam ediyor. Bu yıl içinde 4 defa gerçekleşecek Merkür Retrosunun tarihleri şöyle:

15 Ocak Merkür Retrosu

11 Mayıs Merkür Retrosu

10 Eylül Merkür Retrosu