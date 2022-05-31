Merkür Retrosu'nun ne zaman biteceğini merak edenler, "Merkür Retrosu ne zaman bitecek?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitecek?

Her yıl aralıklarla retroya giren Merkür, geri hareketine başladı ve Haziran ayında sonlandırmaya hazırlanıyor.

Retro zamanları daha yavaş ve geçmişe yönelik olaylarla uğraştığımız dönemleri temsil ediyor.

Eski sevgililerin kapıyı çaldığı bu zaman diliminde yeni işler ve yeni aşklar ise astrologlar tarafından onaylanmıyor.

Yeniden başlamayı retro sonrasına bırakmak ve retro sırasında inzivaya çekilmek daha mantıklı olabilir.

Yeniden hayata karışmak isteyenler ise "Merkür Retrosu ne zaman bitecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitecek? İşte detayları ve retro tarihleri...

Merkür Retrosu ne zaman bitecek?

Her yıl üç kez yaşanan gerileme bu sene dört kez gerçekleşecek. En yakın gerilemenin 10 Mayıs ile 2 Haziran arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Retro için astrolojik olarak ‘geri hareket’ denmektedir ancak hiçbir gezegen geri gitmez; sadece yavaşlar ve dünyadan bakıldığında geri gidiyormuş izlenimi verir.

2022 yılında gerçekleşecek retroların etkileri araştırılmaya devam ediyor. Bu yıl içinde 4 defa gerçekleşecek Merkür Retrosunun tarihleri şöyle: