İkizler burcunda retro yapan Merkür'ün ne zaman düz seyrine geçeceğini merak eden astroloji severler, "Merkür Retrosu ne zaman bitecek 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Her yıl aralıklarla retro yapan Merkür'ün etkilerini bilmeyen yoktur..

Merkür Retrosu işleri zorlaştıran, olayları karıştıran ve eskileri önümüze getiren bir gezegen hareketidir.

Her yıl tekrarladığı için etkilerine alışamadığımız söylenemez ancak gücünü hafife almak yanlış olur.

Eskileri önümüze getiren ve ski sevgililerle bizi yüzleştiren retronun amacı ise defteri tamamen kapatmak ve yeni bir sayfa açmaktadır.

Yeniden başlamayı retro sonrasına bırakmak ve retro sırasında inzivaya çekilmek daha mantıklı olabilir.

Yeni bir ilişkiye ya da işe başlamak isteyenler, bu güçlü retronun ne zaman sona ereceğini merak etmeye başladı.

Bu kapsamda, "Merkür Retrosu ne zaman bitecek 2022?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitecek 2022? İşte yanıtı...

Merkür Retrosu ne zaman bitecek 2022?

Her yıl üç kez yaşanan gerileme bu sene dört kez gerçekleşecek. En yakın gerilemenin 10 Mayıs ile 2 Haziran arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Retro için astrolojik olarak ‘geri hareket’ denmektedir ancak hiçbir gezegen geri gitmez; sadece yavaşlar ve dünyadan bakıldığında geri gidiyormuş izlenimi verir.