Merkür Retrosu ne zaman bitecek? Retroda son günler...

2021 yılında ikinci kez gerileyen Merkür, astroloji meraklıları tarafından araştırılıyor. Maddi ve manevi birçok etkileri hissedilen Merkür Retrosu ne zaman bitecek sorusu merak ediliyor.

Senede 3 defa gerçekleşen Merkür retrosu astroloji meraklılarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

2021 yılındaki ilk retronun ardından etkileri araştırılmaya devam ederken, gözler ikinci kez gerçekleşecek olan merkür retrosuna çevrildi.

Hayatın birçok alanında etkili olduğu düşünülen retronun bitiş tarihi araştırılıyor.

Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu nedir, etkileri neler? İşte detaylar..

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür’ün başlayan geri hareketi 24 Haziran'da sona erecek.

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ

Retro kelimesi Latince'de ''geriye doğru'' anlamına gelmektedir. Yani; ''Geçmişe yönelik, geçmişe ait, geçmişi de kapsayan'' anlamları barındırır.

Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır.

Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar.