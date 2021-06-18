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Merkür Retrosu ne zaman bitecek? Retroda son günler...
- Haber Merkezi
- 18.06.2021 - 15:54
Senede 3 defa gerçekleşen Merkür retrosu astroloji meraklılarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.
2021 yılındaki ilk retronun ardından etkileri araştırılmaya devam ederken, gözler ikinci kez gerçekleşecek olan merkür retrosuna çevrildi.
Hayatın birçok alanında etkili olduğu düşünülen retronun bitiş tarihi araştırılıyor.
Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu nedir, etkileri neler? İşte detaylar..
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?
İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür’ün başlayan geri hareketi 24 Haziran'da sona erecek.
MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ
Retro kelimesi Latince'de ''geriye doğru'' anlamına gelmektedir. Yani; ''Geçmişe yönelik, geçmişe ait, geçmişi de kapsayan'' anlamları barındırır.
Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır.
Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar.
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Merkür geri giderken yaptığınız sözleşmeleri bozulabilir.
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Banka hesaplarında yanlışlıklar veya karışıklıklar çıkabilir.
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Yarım kalan konular karşınıza çıkabilir.
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Kargolar yanlış teslim edilebilir.
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Havalimanında, bagajlar karışabilir veya kaybolabilir.
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Bilgi akışında aksaklıklar meydana gelebilir.
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İş yerlerinde bilgisayarlar çökebilir.
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Evde ki beyaz eşyalar veya elektronik aletler bozulabilir.
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Cep telefonunuz size hiç ummadığınız bir anda süpriz yapıp bozulabilir.
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Evlenmek, nişanlanmak veya bu tarihler belirlenmez.
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Ev alırken ya da satarken aksamalar yaşanabilir.
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İşyeri açmak için de uygun bir süreç değildir kalıcı olmayabilir.