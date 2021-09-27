Merkür retrosu ne zaman sona erecek? Korkulan geri geldi!

Yılın son Merkür retrosu başlarken, astrolojiyi takip edenler ise ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Vatandaşlar, "Merkür retrosu ne zaman sona erecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Yılın son Merkür retrosu bugün başlarken, arzı endam ettiği burç ise Terazi oldu.

Terazi burcunda başlayan Merkür retrosu, iletişim ve haberleşme konularında biraz zorlayabilir.

Bazı karışıklıkları hayatınıza getirebileceği gibi, eski aşklardan da haberler alabilirsiniz.

Ancak Merkür retrosunda eski aşklara şans vermek pek doğru olmayabilir çünkü "Retro ile gelen retro ile gider" sözü oldukça doğru...

Bu nedenle eski ilişkilerimizle alakalı tamamlanmamış olanları halledip, yeni aşklar için yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

Peki, Merkür retrosu ne zaman sona erecek? İşte retronun bitiş tarihi...

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün 25 derece Terazi burcunda geri hareketine başlayan Merkür, 18 Ekim'de yeniden düz seyrinde devam edecek. Peki, Merkür retrosunda neler yapılmalı?

Merkür retrosu bitene kadar yeni bir işe başlamayın.

Retro bitene kadar yeni bir ilişkiye başlamayın.

Retro bitmeden yeni bir sözleşme imzalamayın.

Eski sevgililere şans vermek istiyorsanız, birkaç defa düşünün.

Gönderdiğiniz işlere, imza attığınız anlaşmalara dikkat edin.