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- Merkür retrosu tarihleri 2022: Merkür retrosu nedir, etkileri nelerdir?
Merkür retrosu tarihleri 2022: Merkür retrosu nedir, etkileri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 15.01.2022 - 11:16
2022 yılının ilk Merkür retrosu, 14 Ocak yani dün itibarıyla başladı.
Yıl içerisinde gerçekleşecek Merkür retrosu tarihleri, astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor ve burçlara etkisi üzerine yapılan yorumları inceliyor.
İletişim sorunlarından, yanlış anlaşılmalara, elektronik aletlerin bozulmasından, eğitim ve sınavlarda zorluklar yaşamaya, seyahatlerde gecikmelerden, ticari konularda anlaşmazlıklara kadar iletişimsel birçok nokta üzerinde etkisi olan Merkür Retrosu ile ilgili detaylar araştırılıyor.
Peki, Merkür Retrosu nedir, ne zaman başlayacak ve bitecek? Merkür retrosu etkileri nelerdir? İşte 2022 merkür retrosu tarihleri ve burçlara etkisi…
2022 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?
2022 Merkür retrosu takvimi belli oldu. Bu yıl 4 kez Merkür gerilemesi yaşanacak. Yılın ilk Merkür retrosu, 14 Ocak 2022 Cuma günü başladı ve 6 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek.
Sonraki Merkür retrosu tarihleri:
- 10 Mayıs-4 Haziran arası,
- 9 Eylül-3 Ekim arası
- 29 Aralık-20 Ocak 2023 arası
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Retro için astrolojik olarak ''geri hareket'' denmektedir. Ancak hiçbir gezegen geri gitmez. Sadece yörüngesinde yavaşlar ve Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş izlenimi verir.
Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. Bu nedenle Merkür retrosunun yaşandığı dönemlerde; iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkiler kendisini gösterir.
MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NELERDİR?
- Bu dönemde, yeni bir işe başlamamaya ve yeni gelen teklifleri ve projeleri 6 Şubat'tan sonraya ertemeye gayret edin. Teklif retrodan önce geldiği takdirde, değerlendirebilirsiniz.
- Sınav kağıtlarınızı ve eğitimlerinizi dikkatlice gözden geçirin. Optik kaydırma, not kaybetme gibi olumsuz olaylara karşı tedbirli olmanızda yarar var.
- Gayrimenkul alım-satım işlerinizi bir süre erteyebilir ya da retrodan önce tamamlayabilirsiniz.
- Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlardaki belgelerinizi ve fotoğraflarınızı mutlaka yedekleyin çünkü bu dönemlerde yaşanabilecek veri kaybı oldukça olağan görülüyor.
- Yeni bir şey almayı, alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bunu 6 Şubat'tan sonra yapmanız önerilir.
- Yatırım yapmak için retronun doğru zaman olmadığını söyleyen astrologlara göre, doğru zaman retro bitimi ve etkilerinin geride kaldığı zaman zarfı olacaktır. .