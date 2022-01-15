Merkür retrosu tarihleri 2022: Merkür retrosu nedir, etkileri nelerdir?

Astroloji meraklıları, gökyüzünde meydana gelen olayları yakından takip ediyor. 2022 Merkür retrosu tarihleri ile burçlara etkileri merak ediliyor. Peki Merkür Retrosu nedir, etkileri nelerdir?

2022 yılının ilk Merkür retrosu, 14 Ocak yani dün itibarıyla başladı.

Yıl içerisinde gerçekleşecek Merkür retrosu tarihleri, astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor ve burçlara etkisi üzerine yapılan yorumları inceliyor.

İletişim sorunlarından, yanlış anlaşılmalara, elektronik aletlerin bozulmasından, eğitim ve sınavlarda zorluklar yaşamaya, seyahatlerde gecikmelerden, ticari konularda anlaşmazlıklara kadar iletişimsel birçok nokta üzerinde etkisi olan Merkür Retrosu ile ilgili detaylar araştırılıyor.

Peki, Merkür Retrosu nedir, ne zaman başlayacak ve bitecek? Merkür retrosu etkileri nelerdir? İşte 2022 merkür retrosu tarihleri ve burçlara etkisi…

2022 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

2022 Merkür retrosu takvimi belli oldu. Bu yıl 4 kez Merkür gerilemesi yaşanacak. Yılın ilk Merkür retrosu, 14 Ocak 2022 Cuma günü başladı ve 6 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek.

Sonraki Merkür retrosu tarihleri:

10 Mayıs-4 Haziran arası,

9 Eylül-3 Ekim arası

29 Aralık-20 Ocak 2023 arası

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Retro için astrolojik olarak ''geri hareket'' denmektedir. Ancak hiçbir gezegen geri gitmez. Sadece yörüngesinde yavaşlar ve Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş izlenimi verir.

Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. Bu nedenle Merkür retrosunun yaşandığı dönemlerde; iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkiler kendisini gösterir.

MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NELERDİR?