Merkür retrosunun burçlara etkileri! 2022 Aralık Merkür Oğlak retrosunda hangi burç, ne yaşayacak?

Merkür retrosunun burçlara etkileri! 2022 Aralık Merkür Oğlak retrosunda hangi burç, ne yaşayacak?

28 Aralık 2022 tarihinde başlayan Merkür retrosu, her burca farklı etkilerde bulunacak. Peki iletişim gezegeni Merkür'ün geri hareketi burçları nasıl etkileyecek?

Senede üç defa yaşanan Merkür retrosu 28 Aralık tarihinde başladı. Merkür gezegeninin gökyüzünde geriye doğru hareket ediyor gibi göründüğü bu döneme "Merkür retrosu" adı verilir. “Merkür geri hareketi” ismi verilen bu gökyüzü olayı ise 12 burcu farklı şekillerde etkiliyor. İşte 2022 Aralık ayı Merkür Oğlak retrosunun burçlara etkileri...

Merkür'ün Oğlak burcu retrosunun burçlara etkileri!

Merkür gezegeni, müzakereler ve sözleşmeler gibi iletişimle yakından ilgili faaliyetlerin yanı sıra, dinleme, yazma, okuma, konuşma gibi tüm biçimlerdeki iletişimi temsil etmektedir. Aynı zamanda seyahat, otomobil, nakliye ve postayı da yönetmektedir. Bu sebeple Merkür gerilediğinde esnek, sabırlı ve anlayışlı kalmaya çalışmalı ve emin olmadığınız yeni sözleşmelere imza atmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca teknolojik cihazlarınızda yedeklemeleri yapmalısınız, çünkü cihazlarınızda bozulmalar yaşayabilirsiniz.

Koç

Koç burçları bu dönemde kariyer, iş, ebeveynler, meslek gibi konuları içeren alanda gelişmeler yaşayabilir. Bu sebeple özellikle bağlantılı olan çalışma arkadaşları ve para konusunda çok daha temkinli olmanızda fayda bulunmakta.

Boğa

Merkür retrosu Boğaları sizin dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konuları içinde barındıran başlıklarda etkileyecek. Bu konularda yeni başlangıçlar yapmamak ve yapmak zorunda olunursa çok dikkatli olunması gerekli.

İkizler

Merkür retrosu İkizler burçlarını başkalarının parası, miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler gibi konularda etkileyebilir. Özellikle bu konularda dikkatli olmakta fayda var.

Yengeç

Merkür retrosu Yengeçleri ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler, mahkemeler, avukatlarla olan işler ve açık düşmanlar alanında etkileyebilir. Eski bir ilişkinin gündeme gelmesi gibi konular yaşanabilir.

Aslan

Merkür retrosu iş yeri, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda Aslan burçlarını yavaşlatabilir veya eskiden yarım kalmış olan meseleler bu dönemde ortaya çıkarak çözülmesi sağlanabilir.

Başak

Retro 3 hafta boyunca aşk, kısa süreli ilişkiler, hobiler, çocuklar evinizde ilerleyecek. Bu nedenle özellikle spekülatif yatırımlara dikkat edilmeli ve sonunu tam olarak görmediğiniz yatırımlar yapmamaya dikkat etmelisiniz.

Terazi

Terazi burcu Merkür retrosunda daha çok gayrimenkul, korunma, kök aile, ebeveynler, örf, adet ve kişisel bağlılıkları anlatan konularda etkilenebilir. Eski bir aile, ebeveyn ya da ev, yuva meselesi gündeme gelebilir.

Akrep

Merkür retrosu sizin yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız ve iletişim alanınızda gerçekleşecek. Bu sebeple bu konularda iletişim problemleri yaşamamaya dikkat etmelisiniz.

Yay

Merkür retrosu Yaylar için para ve parayla ilgili konularda olacak. O nedenle önümüzdeki haftalarda bu konulara dikkat edilmeli. Bunun yanı sıra yeni bir iş kurmak veya para transferi gibi mevzularda bazı hatalar meydana gelebilir.

Oğlak

Merkür sizin burcunuzda gerilemesine başladı. Çevrenizle iletişime dikkat etmelisiniz ve bu süreçte önceden başladığınız ama sarpa saran mevzuları toparlamanız çok daha iyi olacak. Yeni bir işe ya da projeye başlamanız ise çok tavsiye edilmez.

Kova

Merkür retrosu Kovaları daha çok bilinçaltınızla ilgili konularla etkileyecek. Bu süreçte korkuların üzerine gitme zamanı olacak. Ayrıca bu süreçte özellikle geçmişten gelen psikolojik problemlerle uğraşabilir ve ruhsal sorunlarınız varsa tedavi almaya yönlenebilirsiniz.

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