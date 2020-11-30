Euro
9.3302
-0.23%
Dolar
7.7897
-0.31%
Altın
444.87
-1.04%
Borsa
1.314
-1.09%
Bitcoin
143.353
0.59%
EXEN Coin
8.77
-2.66%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    Merriam-Webster, pandemiyi Yılın Kelimesi seçti

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, sözlük tarafından 2020'nin kelimesi olarak belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 11:42
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 12:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Merriam-Webster, pandemiyi Yılın Kelimesi seçti

    ABD merkezli Merriam-Webster adlı sözlük, yılın kelimesini açıkladı.

    Sözlüğün sitesinden yapılan açıklamada, bazen tek bir kelimenin bir çağı tanımladığı belirtildi.

    "Yılın Kelimesi"nin seçimi için verilerin incelendiği ve bunun sonucunda "pandemi" kelimesinin belirlendiği kaydedildi.

    SEÇİM YÖNTEMİ

    Seçimin, çevrimiçi sözlükte yüksek sayılarda aranan ve aynı zamanda trafikte yıldan yıla önemli bir artış gösteren kelimelerin istatistiksel analizine dayandığı aktarıldı.

    2020'NİN KELİMESİ: PANDEMİ

    Pandemi kelimesi için sözlük aramalarında ilk büyük artışın 3 Şubat'ta gerçekleştiği, aynı gün söz konusu kelimenin bir önceki yıla göre yüzde 1621 daha fazla arandığı bildirildi.

    Merriam-Webster, pandemiyi Yılın Kelimesi seçti #1

    PANDEMİNİN TANIMI

    Aramalarda şubat ayında yaşanan artışın düşmediği, aksine mart ayı başında pandemi kelimesinin 2019 seviyelerine göre ortalama yüzde 4 bin arandığı ve salgınla ilgili haber yayınları devam ederken halk arasında da telaşın arttığı ifade edildi.

    Merriam-Webster'a göre pandemi kelimesi şu şekilde tanımlanıyor:

    "Geniş bir coğrafi alanda (birden çok ülke veya kıta gibi) ortaya çıkan bir hastalık salgını. Tipik olarak nüfusun önemli bir bölümünü etkilemektedir."

    ABD’de ‘koronavirüs öldürme makinesi’ geliştirildi ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir