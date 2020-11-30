Merriam-Webster, pandemiyi Yılın Kelimesi seçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, sözlük tarafından 2020'nin kelimesi olarak belirlendi.

ABD merkezli Merriam-Webster adlı sözlük, yılın kelimesini açıkladı.

Sözlüğün sitesinden yapılan açıklamada, bazen tek bir kelimenin bir çağı tanımladığı belirtildi.

"Yılın Kelimesi"nin seçimi için verilerin incelendiği ve bunun sonucunda "pandemi" kelimesinin belirlendiği kaydedildi.

SEÇİM YÖNTEMİ

Seçimin, çevrimiçi sözlükte yüksek sayılarda aranan ve aynı zamanda trafikte yıldan yıla önemli bir artış gösteren kelimelerin istatistiksel analizine dayandığı aktarıldı.

2020'NİN KELİMESİ: PANDEMİ

Pandemi kelimesi için sözlük aramalarında ilk büyük artışın 3 Şubat'ta gerçekleştiği, aynı gün söz konusu kelimenin bir önceki yıla göre yüzde 1621 daha fazla arandığı bildirildi.

PANDEMİNİN TANIMI

Aramalarda şubat ayında yaşanan artışın düşmediği, aksine mart ayı başında pandemi kelimesinin 2019 seviyelerine göre ortalama yüzde 4 bin arandığı ve salgınla ilgili haber yayınları devam ederken halk arasında da telaşın arttığı ifade edildi.

Merriam-Webster'a göre pandemi kelimesi şu şekilde tanımlanıyor:

"Geniş bir coğrafi alanda (birden çok ülke veya kıta gibi) ortaya çıkan bir hastalık salgını. Tipik olarak nüfusun önemli bir bölümünü etkilemektedir."

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