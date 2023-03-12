Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremde 6 yakınını kaybeden kadını işten attı Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 yakını vefat eden Hatice Kömürcü, iş yerinde gelen taziye telefonuna cevap verdiği için belediyedeki işinden kovuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 6 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Hatice Kömürcü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 yakınını kaybetti.

Deprem dolayısıyla 10 günlük rapor alarak memleketine giden Kömürcü, aile yakınlarının cenazelerini toprağa verdikten sonra Mersin'e döndü.

Kısa mesajla kovuldu

İş yerinde taziye telefonlarına cevap veren Kömürcü, ‘Cep telefonu ile meşgul olmak, görevi ihmal etmek’ gerekçesiyle işten çıkarıldığını 3 Mart’ta cep telefonuna gönderilen kısa mesajla öğrendi.

Olayın yaşandığı güne kadar hakkında herhangi bir işlem ya da tutanak olmadığını söyleyen Kömürcü, deprem felaketinin etkisini atamadan ikinci defa mağduriyet yaşadığını belirtti.

"Kalem müdürü azarladı"

Yaşadıklarını anlatan Kömürcü, şunları söyledi:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası yakınlarımızın göçük altında kaldığını öğrendik. Amirlerimin bilgisi dahilinde aynı gün 10 gün rapor alarak eşimle birlikte deprem bölgesine gittik. Enkaz altında kalan akrabalarımızı çıkardık. Gerekli defin ve resmi işlemleri yaptıktan sonra Mersin’e, işimin başına döndüm. Olay günü taziye telefonu görüşmesi esnasında belediyemiz yöneticilerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi Özel Kalem Müdürü D.U. yanımdan geçerek ilerlemekteyken ben de saygı gereği telefon görüşmeme ara verip, baş selamı ile selamladım. Dışarıda bekleyen güvenlik arkadaşıma el işareti ile çıkış olduğunu belirttim. D.U. dışarı çıkmışken tekrar dönüp içeri geldi ve bana bağırmaya başladı. Ne olduğunu anlamadım, bağırmaya başladı. Hala telefonla konuştuğumu söyledi. Ben de telefonla konuşmadığımı, durumumu, yaşadıklarımı anlatmaya çalıştığım esnada anlamsız bir şekilde tepki vererek tekrar dışarı çıktı. Sonrasında sekreteri ile eski şoförü yanıma gelerek azarlamaya başladı. Yaşadıklarımın etkisi ile aramızda tartışma yaşandı ve gittiler.

"Yapmadığım bir şey yüzünden işime son verildi"

Olayın ardından hakkında tutanak tutulan Kömürcü, şu ifadeleri kullandı:

Yakınlarımın acısını yaşarken bir de böyle bir şey yaşamak beni psikolojik olarak çok fazla yıprattı. Yapmadığım bir şey yüzünden işime son verildi. Bugüne kadar hakkımda herhangi olumsuz bir şey yaşanmadı. Kimseye saygısızlık yapmadım. Bir mesajla işten çıkartıldım. Konunun gündeme geldiği belediye meclisinde Vahap Seçer başkanın, "Olayı dramatize etmeyin’ demesi, bir idari işleyişi, deprem dolayısıyla istismar edilmesini üzüntüyle dinledim.

"Gidecek hakkını arayacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer, konunun gündeme geldiği Büyükşehir Belediye Meclisi'nde şunları söyledi: