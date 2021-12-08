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    Mersin yaylaları beyaza büründü

    Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte yaylalar beyaza bürünürken, ulaşımın aksamaması için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 19:27
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    Mersin yaylaları beyaza büründü

    Mersin'in Erdemli ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, bin 700 rakımdaki Sorgun, Evdilek ve Toros yaylalarında, öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

    Jandarma trafik ekipleri, bölgede önlem aldı. Ekipler, sürücülere dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

    ULAŞIM İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Karayolu ve belediye ekipleri ise ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. Ekipler, kara yolunda biriken karları temizledi.

    Mersin yaylaları beyaza büründü VİDEO

    Mersin yaylaları beyaza büründü #1

    Mersin yaylaları beyaza büründü #2

    Mersin yaylaları beyaza büründü #3

    Mersin yaylaları beyaza büründü #4

    Mersin yaylaları beyaza büründü #5

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