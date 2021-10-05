Yaylada gezintiye çıktığı sırada dev bir mantar gören esnaf, hayatında ilk defa bu kadar büyük bir mantar gördüğünü söyledi. Mantarın, 20 kilodan ağır olduğu belirtildi.

Mersin'in Mut ilçesinde esnaflık yapan Kamil Sezer, mantar toplamak için Toros Dağları'nın 2 bin rakımındaki yaylalara çıktı.

Gezintisi sırasında kayaya benzer bir cisim fark eden Sezer, incelemesinde bunun büyük bir mantar olduğunu fark etti.

"İLK DEFA BU KADAR BÜYÜĞÜYLE KARŞILAŞTIM"

Sezer, gazetecilere, sık sık yüksek rakımda mantar toplamaya çıktığını belirterek, "Yıllardır mantar toplarım ama ilk defa bu kadar büyük ve ağırıyla karşılaştım. Mantar tüm arkadaşlarımın ilgisini çekti." dedi.

BAHÇESİNDE SERGİLEYECEK

Bulduğu mantarın 20 kilogramın üstünde söyleyen Sezer, "dev" mantarı bir süre bahçesinde sergileyeceğini belirtti.

Mersin'de 20 kilodan ağır dev mantar bulundu VİDEO

