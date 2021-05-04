Mersin’de 4 bin adet ekmek vatandaşlara dağıtıldı

Mersin’de 4 bin adet ekmek vatandaşlara dağıtıldı

İsmini gizli tutmak isteyen bir hayırsever, 4 bin adet ekmek satın aldı. Belediyenin halk ekmek büfelerinden ekmekleri alan vatandaşlar, hayırsevere teşekkürlerini dile getirdi.

Mersin’de bir hayırsever, belediyenin ekmek büfesinden 4 bin adet ekmek satın aldı.

Ekmekler, Toroslar ilçesindeki Demirtaş, Korukent ve Akbelen mahallelerindeki belediyenin halk ekmek büfelerinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Belediye yetkilileri, hayırseverin ismini gizli tutmak istediğini ifade etti.

ÖRNEK OLMASINI İSTEDİLER

Ekmekleri alan vatandaşlar, bağışta bulunan kişiye teşekkürlerini iletti. Ekmek büfesi işletmecisi Aynur Karabağ, böyle bir destekten vatandaşların memnun olduğunu belirtti.

Karabağ, hayırseverin bu davranışının örnek olmasını istediklerini kaydetti.