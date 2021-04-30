Mersin'de 8 bin yıllık figürler bulundu

Bir mağarada bulunan hayvan figürleri arkeologları heyecanlandırdı. Prof. Dr. Murat Durukan kaya resimleriyle ilgili, "Betimlemeler çok gerçekçi bir üslupla yapılmış" dedi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir mağaraya çizilmiş 8 bin yıllık figürler bulundu. Petroglif tekniği ile çizilen kaya resimlerinin neolitik ya da kalkolitik dönemden kaldığı düşünülürken, mağaranın koruma altına alınıp turizme kazandırılması isteniliyor.

"BETİMLEMELER ÇOK GERÇEKÇİ"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, resimlerin gerçekçi bir üslupla çizildiğini belirtti. Durukan, "Mersin'e 20 kilometre uzaklıkta İnsu köyünde çok kısa süre önce keşfedilmiş olan kaya resimlerinin önündeyiz. Bunlar günümüzden yaklaşık 5 ila 8 bin yıl öncesine ait olduğunu tahmin ettiğimiz, petroglif tekniğiyle dediğimiz kaya yüzüne kazıma tekniği ile yapılmış olan, dönemin faunasını anlatan kaya resimleri. Çok gerçekçi üslupla yapılmış betimlemeler.





"HAYVAN ÇEŞİTLİLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİYOR"

Hayvan çeşitliliği hakkında birtakım ipuçları veriyor. Özellikle dağ keçileri, sanatsal özelliği olan ince bir zevkle yapılmış, onun yanı sıra bazı fantastik yaratıklar gözümüze çarpıyor. Uçan ve yüzen bazı yaratıklar bunlar." dedi.





"ARAŞTIRMALARLA SAYILARI ARTTI"

Mağaranın koruma altına alınmasını isteyen Prof. Dr. Durukan, şu ifadeleri kullandı;

"Bunların önemli özelliği, şehir merkezine son derece yakın olmaları. Kent merkezinden yaklaşık 20 dakikalık mesafede bulduk bunları. Son 5 yılda orta Toroslar dediğimiz bu kuşakta Mersin'in dağlık bölgesinde neolitik ya da kalkolitik buluntularla pek karşılaşmamıştık ancak son 5 yıl içerisinde yapılan araştırmalarla bunların sayısını arttırmış bulunmaktayız.





"BURANIN KORUMA ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"

Burası şehir merkezine en yakın örnekler. Üzücü olan kısmı ise geniş bir alan yayılmış olan kaya resimlerinin büyük ölçüde tahrip olmuş olması. Elimizde çok az bir örnek kalmış. Bununla birlikte burada neolitik ya da kalkolitik dönemden bir yerleşim olduğunu anlayabiliyoruz. Hem bilimsel hem de turistik açıdan önemli bir cazibe merkezinden bahsediyoruz. Burası şu an bir hayvan barınağı olarak kullanılıyor. Yetkililerin burayı bir an önce tescil etmesi koruma altına alması gerekiyor."



