Mersin'de açık alanda erik hasadı başladı

Geçtiğimiz dönemlerde tezgahlarda tadımlık olarak bulunup fiyatının göz korkuttuğu erik, açık alanlardaki hasadının ardından tezgahlarda göz doldurmaya başladı.

Yaz aylarının heyecanla beklenen meyvelerinden erik, pazarlarda yerini almaya başladı.

İlk çıktığında fiyatın 500 lira civarında olan erik, açık alanlardaki hasadının ardından, vatandaşın doya doya tüketeceği hale geldi.

Seraların ardından açık alanda hasat başladı

AA'nın aktarımına göre ise Mersin'in Silifke ilçesinde, seralardan sonra açık alanlardaki ağaçlarda yetiştirilen erikler de toplanmaya başladı.

Cep yakan fiyatlar düştü

Bu bağlamda tadımlık olarak taneyle satılan erikler, artık tezgahlarda göz doldururken vatandaşın satın alabileceği, 20-50 lira arası fiyatlara düştü.