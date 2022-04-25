Petrol
100.47
-5.35%
Euro
15.84
-0.52%
Dolar
14.78
0.24%
Altın
900.86
-1.62%
Borsa
2480
0.29%
Bitcoin
580.158
-1.02%
BTXN Coin
20.73
-18.80%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Mersin'de açık alanda erik hasadı başladı

    Geçtiğimiz dönemlerde tezgahlarda tadımlık olarak bulunup fiyatının göz korkuttuğu erik, açık alanlardaki hasadının ardından tezgahlarda göz doldurmaya başladı.
    • 25.04.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 16:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de açık alanda erik hasadı başladı

    Yaz aylarının heyecanla beklenen meyvelerinden erik, pazarlarda yerini almaya başladı.

    İlk çıktığında fiyatın 500 lira civarında olan erik, açık alanlardaki hasadının ardından, vatandaşın doya doya tüketeceği hale geldi.

    Seraların ardından açık alanda hasat başladı

    AA'nın aktarımına göre ise Mersin'in Silifke ilçesinde, seralardan sonra açık alanlardaki ağaçlarda yetiştirilen erikler de toplanmaya başladı.

    Cep yakan fiyatlar düştü

    Bu bağlamda tadımlık olarak taneyle satılan erikler, artık tezgahlarda göz doldururken vatandaşın satın alabileceği, 20-50 lira arası fiyatlara düştü.

    Mersin de açık alanda erik hasadı başladı #1

    Mersin de açık alanda erik hasadı başladı #2

    Mersin de açık alanda erik hasadı başladı #3

    Mersin de açık alanda erik hasadı başladı #4

    Mersin de açık alanda erik hasadı başladı #5

    Mersin de açık alanda erik hasadı başladı #6

    Mersin de açık alanda erik hasadı başladı #7

    Mersin de açık alanda erik hasadı başladı #8


    İlginizi Çekebilir

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    'İşsizlik sigorta ödemeleri 29 Nisan'da yapılacak'
    Gündem

    'İşsizlik sigorta ödemeleri 29 Nisan'da yapılacak'

    Hakim'in Yasemin'i Ebru Özkan'ın eski sevgilisi Sadakatsiz'in yıldızı çıktı! 5 yıllık aşkın sonu hüsran...
    Medya

    Hakim'in Yasemin'i Ebru Özkan'ın eski sevgilisi Sadakatsiz'in yıldızı çıktı! 5 yıllık aşkın sonu hüsran...

    Görüş Bildir