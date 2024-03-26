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Mersin'de açılan balıkçıların ağlarına balıktan çok ölü denizanası takılıyor

Mersin'de açılan balıkçıların ağlarına balıktan çok ölü denizanası takılıyor Akdeniz'de çipura, mercan ve halili avlamak denize açılan balıkçılar, 2 aydır ağları ölü denizanaları ile dolu olarak geri dönüyor.