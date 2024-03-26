Mersin'in Silifke ilçesinde denize açılan balıkçılar, av sırasında çok sayıda ölü göçmen denizanasıyla karşılaştı.
Akdeniz'de avlanan balıkçıların ağları, ölü göçmen denizanalarıyla doldu.
Kızıldeniz üzerinden geldikleri Akdeniz kıyılarında popülasyonlarını artıran "Rhopilema Nomadica" türü göçmen denizanaları, ilçedeki balıkçı esnafını olumsuz etkiledi.
Arkum Mahallesi kıyısından gece denize açılan balıkçılar, çipura, mercan ve halili avlamak için ağlarını suya bıraktı.
Ağlarından balık yerine çok sayıda ölü göçmen denizanası çıktı
Esnafın sabah saatlerinde teknelerine çektiği ağlara çok sayıda ölü göçmen denizanası dolandı.
Sorun 2 aydır devam ediyor
Silifke açığında 10 metrelik teknesiyle avlanan balıkçılardan Veli Akış, denizanaları nedeniyle yaklaşık 2 aydır zor günler geçirdiklerini söyledi.
"Balık tutamıyoruz, günümüz boşa geçiyor"
Mesailerinin verimsiz geçtiğini belirten Akış, şu ifadelerde bulundu:
Her seferinde ağlarımız denizanasıyla doluyor, günümüz boşa gidiyor. 1500 metrelik ağımız komple denizanasıyla doldu. Balık tutamıyoruz. Çok kötü durumdayız.
Ağ ve teknelerini denizanalarından temizlemeye çalışıyorlar
Güçlükle ağ ve teknelerini denizanalarından temizlemeye çalıştıklarını dile getiren Akış, "İnşallah denizanaları 1-2 ay içerisinde gider biz de bu kötü durumdan kurtuluruz." ifadesini kullandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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