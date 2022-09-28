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    Mersin'de açmaya başlayan kum zambakları görsel şölen sunuyor

    Dünya üzerinde çok az ülkede görülen ve nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altında bulunan kum zambakları, Akdeniz sahillerini süslemeye başladı.
    • 28.09.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 09:43
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    Mersin'de açmaya başlayan kum zambakları görsel şölen sunuyor

    Sıcak iklimi seven, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları açmaya başladı.

    Turizm ve üretim şehri olan Mersin'de, sahiller kum zambakları ile renklendi.

    Koparmanın cezası 109 bin lira

    Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları temmuz, ağustos ve ekim aylarında doğal şekilde yetişiyor.

    İHA'nın aktarımına göre; kum zambaklarını ticari kazanç amacıyla sökenlere ise Çevre Kanunu kapsamında 109  bin 593 TL para cezası kesiliyor.

    Mersin de açmaya başlayan kum zambakları görsel şölen sunuyor #1

    "Kum zambağı Türkiye'nin doğal türüdür"

    Enstitüde araştırma görevlisi olarak bitki besleme ve süs bitkileri üzerinde çalışma yaptığını belirten Ziraat Mühendisi Dr. Ayhan Aydın, "Kum zambakları nergizgiller familyasına ait çok yıllık yumrulu bir bitkidir, beyaz çiçeklere sahiptir. Çiçeklenme dönemi Ağustos ve Ekim ayları, bu bitkinin çiçeklenme dönemidir. Şu anda da çiçeklenmenin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Kum zambağı 'Pancratium maritimum' dediğimiz Türkiye'nin doğal türüdür. Bunun dışında doğal başka türlerde vardır ama 'Pancratium maritimum' Türkiye'nin doğal türüdür. Akdeniz bölgesinde ve Karadeniz'in güney kesimlerinde görülebilmektedir. Bu tür tehlike altındadır" dedi.

    Mersin de açmaya başlayan kum zambakları görsel şölen sunuyor #2

    "Vatandaşlarımız bu konuya duyarlılık göstermektedir"

    Geçmiş yıllarda enstitünün içene girip bu güzel çiçekleri koparanların çok olduğuna dikkat çeken Aydın, "Yapılan çalışmaların görünürlüğünün artması, basında yer alması sonucu artık eskisi kadar koparılması yapılmamaktadır, daha az yapılmaktadır. Vatandaşlarımız da bu konuya duyarlılık göstermektedir. Yıldan yıla değişmekle birlikte 109 bin lira civarında bir koparma cezası var. Ayrıca bu türün dışarıya çıkartılması da yasaktır" ifadelerini kullandı.

    Mersin de açmaya başlayan kum zambakları görsel şölen sunuyor #3

    Mersin de açmaya başlayan kum zambakları görsel şölen sunuyor #4

    Mersin de açmaya başlayan kum zambakları görsel şölen sunuyor #5


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