Mersin’de Akdeniz foku görüldü Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir Akdeniz foku, balıkçı barınağının ortasında önce güneşlendi, ardından da teknelerin arasında dinlenmeye çekildi. O anlar drone ile görüntülendi.

İHA

Sıcaklıkların her geçen gün artması ile Akdeniz'e 321 kilometrelik kıyısı bulunan Mersin'de Akdeniz fokları da kendini ara ara göstermeye başladı.

IUCN kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar kaldığı bilinen foklardan biri, Erdemli'deki balıkçı barınağında ortaya çıktı.

Önce güneşlendi, sonra dinlendi

Sabah saatlerinde barınağa gelen ve 2 metreden fazla uzunluğu olduğu gözlenen fok, önce denizin ortasında bir süre güneşlendi.

Daha sonra teknelerin altına dalan fok, gölgelik alanda dinlenmeye çekildi.

Balıkçılar geçen yıl da aynı fokun barınaklarına geldiğini, bu sene ilk kez gördüklerini söyledi.

"Havalar da ısındı, sürekli karşılaşırız"

Sabah teknesinin bakımı için barınağa geldiğini belirten kaptanlardan Emre Balkış, "Nesli tükenmekte olduğu için koruma altına olan Akdeniz fokumuz tekrar geldi. Şu an teknenin altında. Geldiği zaman biz de besliyoruz onu. Her yıl geliyor, geçen sene de gelmişti. Bu yıl ilke defa geldi. Havalar da ısındı, sürekli karşılaşırız." dedi.