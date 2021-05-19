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    Mersin'de 'anne karga' itfaiye ekiplerine saldırdı

    Mersin'de yere düşen yavru kargayı yuvasına bırakmak isteyen itfaiye ekipleri, bir engelle karşılaştı.
    • İHA
    • 19.05.2021 - 15:16
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 16:00
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    Mersin'de 'anne karga' itfaiye ekiplerine saldırdı

    Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yere düşen yavru kargaya itfaiye ekipleri yardım etti. Ekipler yavruyu yuvaya koymak isterken, anne karga ekiplere zor anlar yaşattı.

    ANNELİK DUYGUSU İŞTE..

    Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yavru kargayı bulunduğu yerden alıp, yangın merdiveniyle yuvasına çıkardı.

    Ancak bu sırada yavrusunun yerde olduğunu gören ve ekiplerin müdahalesini fark eden anne karga, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

    Yavrusuna zarar verileceği düşüncesiyle sık sık ekiplere saldıran anne, bir saniye bölgeden uzaklaşmadı.

    Mersin'de 'anne karga' itfaiye ekiplerine saldırdı VİDEO

    Mersin de anne karga itfaiye ekiplerine saldırdı #1

    UZUN SÜREN ÇALIŞMA SONUCU YUVAYA BIRAKILDI

    Ekipler ellerindeki bayraklarla anne kargayı uzaklaştırmak için çaba harcarken, uzun süren bir çalışmayla yavru karga yuvasına bırakıldı.

    Mersin de anne karga itfaiye ekiplerine saldırdı #2

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