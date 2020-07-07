Mersin'de annesine sarılmakta tereddüt eden genç

Askerden dönen ve salgın nedeniyle ilk baştan annesine sarılmayan Mehmet Ali Cedid, daha sonra hasret giderdi.

Mersin'de askerden dönen Mehmet Ali Cedid ile annesi arasında ilginç bir an yaşandı.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Cedid, Edirne Uzunköprü'de vatani görevini bitirdikten sonra baba ocağına döndü.

İLK BAŞTA SARILAMADI

Burada kendisini gözyaşları içerisinde annesi Gülşen Cedid ve kız kardeşleri karşıladı.

21 yaşındaki Cedid, koronavirüs salgını nedeniyle ilk başta annesine sarılamadı. Ancak bir süre sonra Cedid, annesinin gözyaşlarına dayanamadı, onu kucaklayıp hasret giderdi.

Kendisini karşılayan arkadaşları ile karşılıklı oynayan Mehmet Ali Cedid, daha sonra annesi ile evlerinin yolunu tuttu. Duygusal anların yaşandığı o an çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.