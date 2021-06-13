Mersin'de askere gitmek isteyen genç, 50 kilo verdi

fazla kiloları yüzünden askere gidemeyen 143 kilo ağırlığındaki Musa Alper Mavi, 6 ayda 50 kilo vererek görev için vermesi gereken kilolardan kurtuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Mahallesi'nde Sevim ve İbrahim Mavi çiftinin tek çocuğu olan 26 yaşında ve 180 boyundaki Musa Alper Mavi, Şubat ayında askere gitmek için başvurdu.

143 kilo olması nedeniyle askere alınmayan Mavi, vatanı görevini yapamayacağı için büyük üzüntü duydu.

Fazla kilolarından kurtulmak için zayıflamaya karar veren Mavi, 6 ay boyunca sıkı diyet ve spor programı uyguladı. Azmi sayesinde 50 kilo vererek 93 kiloya düştü.

"ASKERE GİTMEK BENİM HAYALİMDİ"

En büyük hayali askerlik yapmak olan ancak kilolarının buna engel olmasından çok üzüldüğünü belirten Musa Alper Mavi, içindeki vatan aşkına hiçbir şeyin engel olamayacağını söyledi. Mavi, “Beyaz ekmeği, hamurlu, karbonhidratlı, yağlı ve hazır yiyecekleri kendimden uzak tuttum. Sebze yemeği ve protein ağırlıklı yemekleri tüketmeye başladım. Günde 2 saat spor yapmaya başladım. Bol su içtim ve annem her gün bana özel sebze yemekleri yaptı. Ara öğünlerimi hiç ihmal etmedim. Zayıflayacağımı biliyordum ve ailem de bana yardımcı oldu. Çok şükür 6 ay sonunda 143 kilodan 93 kiloya düştüm. Geçtiğimiz günlerde yeniden askerlik için başvurumu yaptım ve kilolarımdan kurtulduğum için askerlik kağıdım çıktı.1 hafta sonra askere gitmek için gün sayıyorum. Ben başardım, herkes başarabilir.” dedi.

"İNŞALLAH YENİDEN KAVUŞACAĞIZ"

Musa'nın annesi Sevim Mavi ise "Çok şükür bu günleri de gördük. Oğlum vatani görevini en iyi şekilde yapacak ve inşallah yeniden kavuşacağız” diye konuştu.

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

Baba İbrahim Mavi de oğluyla gurur duyduğunu kaydetti. Mavi, "Askere gitmek için büyük çaba gösterdi ve zayıflamayı başardı. Vatan sevgisinin önüne hiçbir engel koymadı. Yürüyüş yaptı, spor yaptı, diyet yaptı ve başardı. Ben de bir asker babası olarak gurur duydum. Oğlum için kına yaktık ve askere gidecek olmasından dolayı sevindik” ifadelerini kullandı.

KINASINI ANNESİ YAKTI

Bu arada, Musa'nın asker kınası yakıldı, mevlit okutuldu. Annesi Sevim Mavi, Musa'nın kınasını eline kendisi yaktı. Mavi’nin asker olmasından dolayı düzenlenen kına yakma etkinliğinde, yakınları davul çalıp oynayıp, sevincine ortak.

























