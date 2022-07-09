Kurban Bayramı'nda kurbanlıklar kesilirken sahiller boş kaldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan Ruslar, bu fırsatı değerlendirip denizin tadını çıkartdı.

Yurt genelinde Kurban Bayramı kutlanırken Mersin’in Gülnar ilçesinde de bayramın birinci günü vatandaşlar kurban kesim alanlarında kurbanlıklarını kesti.

Diğer yandan sahiller boş kalırken Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Ruslar güneşlenip denizin tadını çıkartdı.

Sıcaklık 35 dereceye ulaştı

İHA'nın haberine göre; hava sıcaklığın 35 dereceye ulaştığı Taşucu’nda turizmciler sahillerin doluluk oranının yüzde yüzlere ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Mersin'de bayramda Ruslar denizin tadını çıkardı

"Bizler de bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz"

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan bir Rus vatandaşı, "Türklerin Kurban Bayramını kutluyorum. Akkuyu‘da çalışıyorum. Bugün Kurban Bayramı nedeniyle sahiller boş kaldı. Taşucu çok güzel bir yer. Deniz sahil temiz. Bizler de bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı





"Ruslar denizin ve güneşin tadını çıkarıyor"



Taşucu’nda otellerde yüzde 100 doluluk oranının olduğunu belirten turizmci Ferdi Çırak, "Tüm Türkiye kurban talaşına düşerken, Akkuyu’da çalışan Ruslar denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Öğleden sonra sahilin ve denizin kalabalık olacağını tahmin ediyoruz." dedi.



