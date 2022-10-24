Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'in Mut ilçesinde bin 300 yıllık anıt ağaçta sezonu temsilen hasat yapıldı.

Türkiye genelinde zeytin hasadı başladı.

Avrupa'daki kuraklık nedeniyle üretimde kalite ve miktar düşüşü yaşanırken Türkiye'de bu yıl beklenti büyük.

Zeytin üretiminin en yoğun olduğu illerden biri de Mersin.

Mut ilçesine bağlı Haydar Mahallesi'nde bulunan bin 300 yaşındaki zeytin ağacında hasat programı düzenlendi.

Bin 300 yaşında 250 kilo zeytin

İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk’ün duasının ardından hasat yapıldı. Yüz yıllardır ayakta kalan ve her yıl bereketiyle dikkat çeken bin 300 yıllık zeytin ağacı bu sene 250 kilogram ürün verdi.

Mersin'de bin 300 yıllık zeytin ağacı 250 kilo ürün verdi ViDEO

"10 üründe Türkiye birincisiyi"

Hasat için bir arada olduklarını söyleyen Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in üretim merkezi olduğunu ifade ederek, "10 üründe Türkiye birincisiyiz. 17 üründe de Türkiye ikincisiyiz. Muzdan eriğe kayısıdan çileğe kadar birçok ürün ilimizde yetişiyor.

Özellikle de Mut kayısının üretim merkezi. Türkiye sıralamasında ortak üretimde ikinci sırada olmakla birlikte ağırlıklı olarak Mut ilçemizde yetişen sofralık kayısıda Türkiye birincisiyiz.

Tabi Mut ilçemizde aynı zamanda zeytin de yetişiyor. Tarsus ve Silifke'de de yetişmiş olmakla beraber 269 bin dekar alanda Mut ilçemizde siz de zeytin üretimi yapıyorsunuz" dedi.





"İnsanlık tarihi kadar eski ağaç"

Hazırlanan projelerle teşviklerden çiftçilerin yararlandırıldığını, bu sayede 20 zeytinyağı fabrikası ve 11 ayrı zeytin işleme tesisinin faaliyete geçtiğini belirten Vali Pehlivan, "Sırtımızı dayadığımız zeytinden de anlaşılacağı gibi insanlık tarihi kadar eski ve bu ağaç bin 300 yaşında anıt ağaç olarak tescil edilmiş. İlçemizde bu ağacın dışında 820, 650, 435 olmak üzere üç anıt ağacımız daha var. İlçede 15 milyona yakın zeytin ağacı var ülkemizdeki zeytin ağacı toplamının da yüzde 10’u Mut ilçemizde" diye konuştu.

Konuşmaların ardından anıt ağaçta zeytin hasadı yapıldı. Ağaçtan bu yıl 250 kilo ürün elde edildi.



