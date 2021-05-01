Mersin'de taksicilik yapan Ömer Efe Tektaş, koronavirüs salgınında müşterilerini gülümsetmek ve onlara moral vermek için mesleğini kurgusal kahraman olan "Batman" kostümüyle yapıyor.

Meslek hayatının son 1,5 ayını kostümüyle sürdüren 27 yaşındaki Tektaş, AA muhabirine, severek yaptığı mesleğini geliştirmek ve koronavirüs sürecinde insanlara mutluluk sağlamak amacıyla "Batman" gibi giyindiğini söyledi.

"İNSANLARIN MARKET İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUM"

Koronavirüs salgını sürecinde evden çıkamayan yaşlıların market ve manav ihtiyaçlarını karşılamak adına alışveriş listelerini gönüllü olarak alıp ihtiyaçlarını evlerine teslim ettiğini anlatan Tektaş, şunları aktardı:

"İnsanlara, özellikle yaşlılara yardım etmenin vatandaşlık görevim olduğunu düşünüyorum. Çünkü her insan bu süreçte yardıma muhtaç ve bunu yapmak da sanki kendi kanımdan birine yardım etmek gibi beni mutlu ediyor. O yaşlı teyzenin yerinde kendi anneannemi ya da babaannemi düşünerek yardım ediyorum. Yaşlılarla olan görüşmelerimde duygulanıp ağlayan var. Karşınızda yaşlı bir kadın var ve senin ona yaptığın yardım nedeniyle duygulanıp gözyaşı döküyor. Bu gerçekten insana kendini çok özel hissettiriyor."

Mersin'de bir taksici Batman kostümüyle hizmet veriyor VİDEO

TAKSİSİNE BİNEN ÇOCUKLARA ÇİKOLATA VE KEK İKRAM EDİYOR

Tektaş, taksisinde her zaman çikolata ve kek bulundurduğunu, yolda kendisini gören çocuklara dağıtarak onları mutlu etmeyi sevdiğini belirtti.

"BATMAN AMCA"

Çocukların kendisine "Batman amca" diye seslendiğini vurgulayan Tektaş, "Çocuklar, ailelerine 'Batman amcayla fotoğraf çektirelim, hatıra kalsın.' diyorlar ve fotoğraf çektiriyoruz. Bu benim hoşuma gidiyor. Daha çok insan daha çok güven ve mutluluk demektir. Gördükleri insan, onların süper kahramanı olabilir, onları mutlu edebilir." ifadesini kullandı.

"İNSANLARIN SÜPER KAHRAMANI GİBİ OLUYORSUNUZ"

Tektaş, "Batman" filmlerini izleyerek başladığı serüvende, çevresinden gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğunu, kostümle çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Tam kapanma sürecinde insanların daha fazla mutluluğa ihtiyacı olduğunu ifade eden Tektaş, "İnsanların süper kahramanı gibi oluyorsunuz. Genel anlamda da biz taksiciler öyleyiz. Çünkü insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Acelesi olan, hastaneye yetişmesi gereken oluyor. Bu nedenle bana yönelik sevgi gösterilerinden çok mutluyum." diye konuştu.