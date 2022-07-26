Mersin'de bisikletli düğün konvoyu

Serap Özçelik ve Sabri Yurdakul çifti, gelin aracı olarak kullandıkları bisikletleriyle şehir turu attı. Konvoy oluşturan arkadaşları da çifte, bisikletleriyle eşlik etti.

Mersin'de yaşayan bisiklet tutkunu Serap Özçelik (32) ve Sabri Yurdakul (32) çifti, evlilik kararı aldı.

Bisiklet kullanımına ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek isteyen çifte, arkadaşları da destek verdi.

Serap Özçelik ve Sabri Yurdakul çifti, bisikletlerini gelin aracı olarak kullandı ve balonlarla süslenen bisikletlerle şehir turu atıldı.

Görenler şaşırdı

Gelin ve damadı bisiklet üzerinde görenler şaşkınlıklarını ifade ederken, bazıları da alkışlarla destek verdi.

DHA'nın haberine göre; cep telefonları kamerasıyla o anları fotoğraflayanlar da çiftin mutluluğuna ortak oldu.

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"Bisikleti kullanmaya başladıktan sonra ruh eşimi buldum"

Yaklaşık 7 yıldır bisiklet kullanıcısı olan ve eşiyle bisiklet sürerken tanıştığını söyleyen Serap Özçelik, "Biz sürekli pedal çeviren doğa dostu insanlarız. Bu mutlu günümüzde de dostlarımızla birlikte pedal çevirmek istedik. Şu an burada olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Eşimle aktif olarak bisiklet kullanıyoruz, evlendikten sonra da bisiklet kullanmaya devam edeceğiz. Kendini bulmak isteyen her insan için bisikletin araç olduğuna inanıyorum.

Bisikleti kullanmaya başladıktan sonra kendimi buldum, ardından ruh eşimi buldum. Kendimi çok şanslı hissediyorum." diye konuştu.

"Eşimle bisiklet tutkunuyuz"

Sabri Yurdakul ise 10 yıllık bisiklet kullanıcısı olduğunu belirterek, "Eşimle bisiklet tutkunuyuz. Bu yüzden bisiklet konvoyunun anlamlı olacağını düşündük. İnsanları bisikletli yaşama teşvik etmek istedik. Mutluyuz. Umarım herkes aktif bir şekilde bisiklet kullanır." dedi.

DHA'nın haberine göre; Mezitli ilçesindeki kız evinden hareket eden konvoy, şehir turu atıp Adnan Menderes Sahili'nde turu sonlandırdı.