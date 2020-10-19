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    Mersin'de çocuklar yağmurun tadını çıkardı

    Mersin'de özlenen yağmur ekim ayının sonunda gelirken, çocuklar yoldaki su birikintisinin içinde yuvarlanıp serinliğin tadını çıkardı.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 22:16
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    Mersin'de çocuklar yağmurun tadını çıkardı

    Uzun yaz günlerinin ardından bugün akşam saatlerinde Mersin kent merkezine yağan yağmur çocukların eğlencesine dönüştü.

    Sosyal medyada yer alan ve merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'nde çekildiği öne sürülen görüntülerde, 5 çocuğun yaşadığı yağmur sevinci ekrana yansıdı.

    ÇOCUKLAR YAĞMURUN TADINI ÇIKARDI

    Cep telefonu ile çekilen görüntülerde yağmurla oluşan akıntıyı eğlenceye dönüştüren çocuklar, ailelerinin ikazına rağmen yoldaki su birikintilerinin içinde yuvarlanarak serinliğin tadını çıkardı.

    Mersin'de özlenen yağmuru eğlenceye çeviren çocukların sevinci görenleri gülümsetti.

    Mersin de çocuklar yağmurun tadını çıkardı #1

    Mersin de çocuklar yağmurun tadını çıkardı #2

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