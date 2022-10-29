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    Mersin'de dalgıçlar, su altında Türk bayrağı açtı

    Erdemli'de bir araya gelen dalgıçlar, 10 metre derinlikte Türk bayrağını açarak farkındalık oluşturmayı hedefledi.
    • 29.10.2022 - 16:36
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    Mersin'de dalgıçlar, su altında Türk bayrağı açtı

    Mersin'in Erdemli ilçesinde bir grup dalgıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

    Dalgıçlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Kızkalesi sahilinde bir araya geldi.

    10 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

    Etkinlikte 10 metre derinliğe dalan katılımcılar, Türk bayrağı açtı, asker selamı verdi.

    AA'nın haberine göre, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından dalgıçlar kıyıya döndü.

    Hedefleri farkındalık oluşturmak

    Dalış merkezi eğitmenlerinden Özgün Çağlayan Köse, farkındalık oluşturmak için Cumhuriyet Bayramı'nı su altında kutladıklarını söyledi.

    Mersin de dalgıçlar, su altında Türk bayrağı açtı #1

    Mersin de dalgıçlar, su altında Türk bayrağı açtı #2

    Mersin de dalgıçlar, su altında Türk bayrağı açtı #3

    Mersin de dalgıçlar, su altında Türk bayrağı açtı #4

    Mersin de dalgıçlar, su altında Türk bayrağı açtı #5

    Mersin de dalgıçlar, su altında Türk bayrağı açtı #6


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