Mersin'de dev yunus karaya vurdu Mersin'de 3 metre 35 santim boyunda, 360 kilogram ağırlığında yunus balığı sahilde ölü bulundu.

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesi sahilinde bir yunusun bitkin şekilde yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı olduğu görülen yunusun yüzmekte zorlandığını ve karaya doğru sürüklendiğini tespit etti.

İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas da yunusu karaya vurana kadar takip etti.

Karaya ölü olarak vuran yunus, incelenmek üzere Deniz Canlıları Müzesine getirildi.

Ölü bulunan yunus ile ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, bu türün boz yunus olduğunu söyledi.

"3 metre 35 santim boyunda"

Sahil Güvenlik Komutanlığından yunusla ilgili görüntü geldiğini kaydeden Ayas, şunları söyledi:

Erdemli sahilinde kıyıya yakın bir yerde yunusu yüzerken gördük. Tabii bu normal bir davranış değil. Çünkü bu açık denizde görülen bir yunus türü. Daha sonra çok sürmedi yaklaşık 3 saat sonra yunus karaya vurdu. Ardından Büyükşehir Belediyesinin ekipleriyle birlikte yunusu oradan alarak, Deniz Canlıları Müzesine getirdik. Buradaki amacımız bu balığın neden öldüğünü öğrenmek. Baktığımızda dişi ve yetişmiş bir birey. 3 metre 35 santim boyunda, 360 kilogram ağırlığında.

"Ekosistem için çok önem arz ediyor"

Balığın üzerinde çeşitli yaralanmaların olduğunu vurgulayan Ayas, şu ifadeleri kullandı:

Bu yaralanmaların bir kısmı doğal oluşmuş. Çünkü bu balıklar sosyal oldukları için kendi aralarında mücadele ederken oluşan yaralanmalar olabiliyor. Onlar zaten eski duruyor. Yeni oluşan yaralar ise bize balıkçı ağlarına takılarak hasar aldığını gösteriyor. Bu hayvanlar yer, yön, avlarını ekolokasyon dediğimiz bir sonar sistemiyle tespit ediyorlar. Su altındaki gürültüler, çeşitli sismik durumlar bu hayvanların da karaya vurmasına sebep olabiliyor. Bu türün tüm dünyada dağılımı var. Akdeniz'de de çok nadir olsa da bulunuyor. Bu ergin bir boz yunus bireyi. Besin zincirinin en üstünde bulunup, aslında bir regülasyon görevleri var. Bunun dışında genellikle derin denizlerde kafadan bacaklılar dediğimiz kalamar gibi deniz canlılarıyla besleniyorlar. Bu yüzden deniz ekosistemi için çok önem arz ediyor.

"Bu durum gerçekten ilginç"

Geçen yıl da aynı tür bir yunusun Hatay'da karaya vurduğunun altını çizen Ayas, şunları söyledi: