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    Mersin'de engelli gençler bir günlük asker oldu

    Temsili askerlik etkinliğinde üniforma giyen engelliler bir günlüğüne askerlik yaptı. Ailelerin duygusal anlar yaşadığı törende, 33 özel gereksinimli genç için her detay düşünüldü.
    • 26.10.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 14:18
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    Mersin'de engelli gençler bir günlük asker oldu

    Mersin'in Silifke ilçesinde engelliler 1 günlüğüne askerlik sevinci yaşadı.

    33 özel gereksinimli genç için Atatürk Anıt Meydanı'nda etkinlik planlandı.

    Bu kapsamda gençlere temsili asker üniforması giydirildi.

    Asker konvoyu da düzenlendi

    Aynı zamanda düzenlenen yemin töreninde de Türk bayrağına el bastılar.

    Ardından asker konvoyu da unutulmadı.

    Mersin de engelli gençler bir günlük asker oldu #1

    Ellerine kına yaktılar

    Araçlarla şehir turu atan gençler son olarak mesire alanında düzenlenen asker kına eğlencesine getirilerek eğlendiler.

    AA'nın aktarımına göre; ailelerin duygusal anlar yaşandığı etkinlikte, dualar eşliğinde gençlerin ellerine kına yakıldı.

    Mersin de engelli gençler bir günlük asker oldu #2

    "Yemin törenlerini gerçekleştirdik"

    Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği Başkanı Fulya Arslan da heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

    Etkinliğe katkı sunanlara teşekkür eden Arslan, "Benim 33 tane özel meleğim var. Hepsinin askerlik yaşı gelmişti ama askerlik görevinden maalesef muaftılar. Aileleri olarak bu duruma çok üzülüyorduk. Bu durumu Silifke Belediye Başkanımız ile paylaştık. Kendisi bize çok güzel bir askerlik töreni armağan etti. Silifke İlçe Jandarma Komutanlığında çocuklarımız 1-2 saat temsili askerlik eğitimi aldılar. Yemin törenlerini gerçekleştirdik. Kur'an-ı Kerim okutup kınaları yaktık." diye konuştu.

    Mersin de engelli gençler bir günlük asker oldu #3

    Büyük sevinç yaşadılar

    Emekli polis memuru Akif Akkoç da oğlunun bir günlük de olsa askerlik heyecanı yaşadığını ve mutlu olduğunu söyledi.

    Bayram Sivas da oğlunun bir günlük de olsa asker olmasından şeref duyduğunu belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

    Mersin de engelli gençler bir günlük asker oldu #4

    Mersin de engelli gençler bir günlük asker oldu #5

    Mersin de engelli gençler bir günlük asker oldu #6

    Mersin de engelli gençler bir günlük asker oldu #7

    Mersin de engelli gençler bir günlük asker oldu #8


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