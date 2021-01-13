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    Mersin'de erik ağaçları çiçek açtı

    Örtü altı erik bahçelerinde, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ağaçlar çiçeklendi. Ağaçlar geçtiğimiz yıla göre 20 gün erken çiçek verdi.
    • AA
    • 13.01.2021 - 14:07
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    Mersin'de erik ağaçları çiçek açtı

    Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altı erik üreticiliği yapan Adem Keskin'in bahçesindeki ağaçlar çiçek açtı.

    Ağaçlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geçen yıla göre 20 gün önce çiçek verdi.

    20 GÜN ERKEN HASAT YAPILACAK

    Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçların erken çiçek açmasının hasadın daha erken yapılmasına yol açacağını belirterek, "Bu yıl geçen yıla göre 20 gün erken hasat yapmayı bekliyoruz. Şu an herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Gayet güzel gidiyor. Erikler inşallah güzel bir hasılat bırakır." dedi.

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    ERKEN AÇANLAR, DAHA AZ VERİM SAĞLAYACAK

    Üreticilerden İhsan Keskin de havı sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin iyi ve kötü yanları bulunduğunu anlatarak, "Erken çiçek açan erikler gelecek sene daha az verim verebilir." diye konuştu.

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