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Mersin'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı

Mersin'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınayla birlikte çıkan hortumda balıkçı tekneleri battı, reklam tabelaları ile bazı evlerin ve bir restoranın çatısı ile pencereleri zarar gördü.