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    Mersin'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı

    Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınayla birlikte çıkan hortumda balıkçı tekneleri battı, reklam tabelaları ile bazı evlerin ve bir restoranın çatısı ile pencereleri zarar gördü.
    • DHA
    • 02.11.2021 - 18:41
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 19:21
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    Mersin'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı

    Mersin'in Silifke ilçesi Tisan Mahallesi'nde sabah erken saatlerinde oluşan fırtına ve hortum, balıkçı barınağında bağlı bulunan iki teknenin batmasına neden olurken, çekici üzerinde duran tekneleri ters çevirdi.

    ÇATILAR UÇTU, CAMLAR KIRILDI

    Fırtına ile birlikte oluşan hortum, teknelerin içinde bulunan malzemeleri ve sahilde bulunan kanoları çevreye savurdu. Hortum nedeniyle bazı evlerin ve bir restoranın çatısı ile pencereleri zarar görürken, bir marketin de meşrubat dolaplarını devirdi, camlarını kırdı. Belediye ekipleri mahallede temizlik çalışması başlattı.

    Mersin'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı VİDEO

    Mersin de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı #1

    Mersin de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı #2

    Mersin de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı #3

    Mersin de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı #4

    Mersin de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı #5

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