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    Mersin'de Göksu Deltası için farkındalık etkinliği düzenlendi

    Göksu Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma Projesi ekibi, Göksu Deltası'nın ekolojik önemini anlatmak amacıyla etkinlik düzenledi.
    • AA
    • 04.09.2021 - 13:47
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    Mersin'de Göksu Deltası için farkındalık etkinliği düzenlendi

    Mersin'in Silifke ilçesinde deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarında temizlik çalışması yapıldı.

    Göksu Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma Projesi ekibi ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışanları tarafından, Göksu Deltası sınırları içindeki Kum Mahallesi plajında farkındalık etkinliği düzenlendi.

    Etkinlikte katılımcılar, çevreden plastik, cam ve diğer atıkları topladı.

    "HEP BERABER DELTAMIZI KORUMAK İSTİYORUZ"

    Bölgede çalışmalara devam ettiklerini belirten Korkmaz, "Deniz kaplumbağalarının yaşam alanında NGS çalışanlarıyla temizlik yaptık. Onlara hem deltayı anlatmak hem de diğer canlılarla kullandığımız doğayı temizlemek ve ürettiğimiz atıkları bir miktar da olsa temizlemek amacıyla burada bulunuyoruz. Umarım faydalı oluruz ve farkındalık oluştururuz. Hep beraber deltamızı korumak istiyoruz." diye konuştu.

    Mersin de Göksu Deltası için farkındalık etkinliği düzenlendi #1

    Etkinliğe Silifke Çevre Koruma Şube Müdürü Celaleddin Mülküt, şube personeli ve gönüllüler de katıldı.

    Mersin de Göksu Deltası için farkındalık etkinliği düzenlendi #2

    Mersin de Göksu Deltası için farkındalık etkinliği düzenlendi #3

    Mersin de Göksu Deltası için farkındalık etkinliği düzenlendi #4

    Mersin de Göksu Deltası için farkındalık etkinliği düzenlendi #5

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