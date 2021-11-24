Mersin'de denizde hortum çıktı, o anlar görüntülenirken kısa süreli endişe oluşturdu.

Hortum, Doğu Akdeniz’de Mersin’in Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyer mevkisinde kıyıya yakın bir noktada çıktı.

KUVVETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE DAKİKALARCA SÜRDÜ

Akşam saatlerinde çıkan hortum kuvvetli rüzgarın da etkisi ile dakikalarca devam etti. Kısa süreli endişe veren hortum karaya ulaşmasıyla etkisini yitirdi.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde ise deniz üzerinde beliren hortumun zaman zaman sağanak yağış ve gök gürültüsü eşliğinde kıyıya kadar ulaştığı görüldü.

Mersin'de hortum çıktı VİDEO