Mersin'de iç organları dışarıda doğan bebek tedavi edildi

Anne karnındayken karaciğer ve bağırsağı dışarıda olduğu tespit edilen Miray bebek, doğumun ardından gerçekleşen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi'nde yaşayan Sultan ve Hakan İltaş çiftinin bir ay önce kızları Miray dünyaya geldi.

Miray bebeğin anne karnında 5,5 aylıkken yapılan kontrollerinde, karaciğer ve bağırsağının dışarıda olduğu tespit edildi.

Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Dr. Arman Api ve ekibi tarafından anne karnında sürekli kontrolleri yapılarak süreci takip edilen bebek, doğumun ardından hemen ameliyata alındı.

TEDAVİ EDİLDİ

Operasyonla vücudunun dışında olan organları karnına yerleştirilen Miray, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"ÇARESİZ HİÇBİR ŞEY YOK"

Büyük bir mutluluk yaşayan Baba Hakan İltaş, duygularını şu cümlelerle anlattı:

“Anlatılması imkansız ama ister istemez insanın içinde bir kırgınlık oluyor, düşünceler oluyor. Bunu umutsuz olarak görmesinler. Çaresiz hiçbir şey yoktur. Doğru doktoru bulup, doğru yerde tedavi ettirsinler. Ben bebeğimizi o halde gördüm. Hemşirelerimiz zaten üstündeki zar kurumasın diye çaba gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Doktorumuz da gereken cerrahi operasyonu yaptı. Şu an sağlıklı ve mutluyuz.”

"MİRAY GAYET İYİ"

Miray bebeğin şu an gayet iyi ve sağlıklı olduğunu belirten Doktor Api de "Kovid-19 nedeniyle çok sıkıntılı bir çalışma ortamımız var. Bu takibi böyle bir süreçte yapabilmek gerçekten kolay değildi. Bebeğimizi böyle bir ortamda sağlığına kavuşturduk. Geçen hafta kontrole geldiler. Bebek gayet iyi ve sağlıklı. Aile çok mutlu. Böyle bir süreç hiçbir aile için kolay değil." ifadelerini kullandı.