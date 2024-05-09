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Mersin'de ilk hasadı yapılan kiraz 50 ila 70 TL'den alıcı buluyor

Mersin'de ilk hasadı yapılan kiraz 50 ila 70 TL'den alıcı buluyor Erdemli ilçesinde 2 bin 500 dekar alanda ilk hasadı yapılan kiraz kalitesine göre 50 ila 70 TL'den alıcı bulurken, ilçede bu yıl 5 bin tondan fazla rekolte bekleniyor.