Mersin'de açık alanda üretilen kirazın hasadına başlandı.
Erdemli ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda yetiştirilen kirazda ilk hasat, Koramşalı köyündeki bahçelerde yapıldı.
Hasada katılan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, birlikte ürün topladığı çiftçilere bereketli sezon diledi.
5 bin tondan fazla rekolte bekleniyor
Sandıklara konulan kirazlar, araçlara yüklendikten sonra hale gönderildi.
Kara, kirazın ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını, bu yıl 5 bin tondan fazla rekolte beklendiğini söyledi.
"Rusya, Balkanlar ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor"
Köyün, kiraz üretimiyle anıldığını dile getiren Kara, "Köyümüz 15-20 yıldır tamamen kiraz üreticiliğine yöneldi. Erkenci kiraz yetiştiriciliğiyle akla geliyor. Kalitesiyle ünlü kirazımız, Rusya, Balkanlar ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor." dedi.
"Kalitesine göre kilosu 50-70 TL arasında alıcı bulunuyor"
Üreticilerden Bedir Uzlar da meyve kalitesinden memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Kiraz sayesinde günlük yaklaşık 500 kişinin çalıştığı ortam oluştu, köy 'kiraz diyarı' haline geldi. Meyveler kalitesine göre kilogramı 50 ila 70 lira arasında alıcı buluyor. Ankara, İstanbul, Erzurum ve Bursa gibi kentlere de sevkiyat yapılıyor."
Uzlar, hasadın 45 gün sürmesini beklediklerini kaydetti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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