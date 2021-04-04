Serada yetiştirilerek kilosu 15 liradan alıcı bulan kavunların Çukurova'daki ilk hasadı, üreticiler tarafından yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ilk hasadı yapılan kavunlar, Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilmek üzere yola çıktı.

Kavun üreticisi Ahmet Avşar, verimden ve kaliteden memnun olduklarını söyledi.

Üreticiler, bu yıl 30 ton ürün beklediklerini belirtti.

"GENELLİKLE RUSYA TERCİH EDİYOR""

Ürettikleri kavunları Rusya’ya gönderdiklerini belirten Avşar, “Burada çiftçilikle uğraşıyoruz. Kavun üretimi yapıyoruz. 10 Aralık’ta ektik, balkovan cinsi, 4 Nisan’da da çıktı. Rusya’ya gidiyor. Köyümüzde, ektiğimiz yerde deniz ile hemen hemen aynı seviyede. Sıcak iklim. İlk toplamamız 30 ton olur. Topladığımız kavunlarımızı özellikle Rusya tercih ediyor, ihracat gidiyor. Şu an kilosu 15-16 liradan gidiyor.” dedi.

Mersin'de ilk kavun hasadı yapıldı ViDEO







Pandemiden dolayı okulların kapanmasıyla amcasına yardım ettiğini ifade eden Hasan Avşar, kavunun tamamen doğal ortamda yetiştiğini söyledi.





TAMAMEN DOĞAL ÜRÜNLER

Hasan Avşar, “Tarsus Baharlı köyünde amcamın arazisinde kavun yetiştiriciliği yapıyoruz. Ürünlerimiz tamamen doğal, hormon ilaç kullanmadan doğal yöntemlerle yetişiyor. Ekiminden dikimine kadar hepsini biz yaptık, hasat zamanı geldi, topluyoruz.” şeklinde konuştu.