Mersin'de kar güzelliği: Gören hayran kaldı! Türkiye'nin tatil şehirlerinden birisi olan Mersin'de 2 gündür etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntülere neden oldu.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Mersin'e beklenen kar geldi.

Yağmur yerini kara bırakırken, şehir merkezine en yakın yaylalardan Gözne'de beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar yaylaya çıkarak beyaz güzelliğin tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar fotoğraf çektirdi, bazı aileler ise çocuklarıyla kar topu oyandı.

Drone ile görüntülenen yayladaki kar güzelliği ise ayrı bir seyir keyfi verdi.

"Doğanın bembeyaz olduğu yerler"

Kar yağınca bölgeye geldiklerini belirten Mehmet Keskin, "İlk yağan karı görmek için Mersin merkezden Gözne’ye kadar geldik. Sırf bu manzarayı görmek için. Çok şahane bir manzara var burada. Doğanın bembeyaz olduğu yerler." dedi.

"Geç gelen karın tadını çıkarıyoruz"

Yayla sakinlerinden Volak Mucuk, " Burası Gözne Yaylası. Geç gelen karın tadını çıkarıyoruz. Güzel bir günde çocukların tatil günlerinde eğlenmek için geldik.

Geçen sene yağan kar bundan biraz daha önce yağmıştı ama tutmamıştı. Daha yüksek kesimlere yağmıştı. Şimdiki yağan karın devamı gelirse daha güzel olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Kar topu oynayanlardan Nil Güngördü ise mevsimin ve senenin de ilk karı olduğu için birazcık heyecanlı olduklarını ve kar topu oynadıklarını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)