Mersin'de önündeki araca arkadan vuran sürücü, sinirlenip kaza yaptığı aracın sürücüsüne yumrukla saldırdı. Darbedilen sürücü, bir süre sonra hiçbişey olmamış gibi aracından inerek tamponuna baktı.

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kaydedilen maddi hasarlı kaza sonrası yaşananlar izleyenleri hayretler içinde bıraktı.

Beyaz atletli sürücü, çarptığı otomobilin sürücüne yumrukla saldırdı

Görüntülerde beyaz atletli bir sürücü arka tamponuna çarptığı otomobilin içindeki sürücüyü yumruklayarak darbetmeye başladı.

Araçtaki kadın 'polis' diye bağırdı

Beyaz otomobilin ön koltuğundan inen bir kadın ise 'polis' diye bağırdıktan sonra "ne yapıyorsun" diyerek sürücüyü yumruklayan kişiye tepki gösterdi.

Darbedilen sürücü ise, aracından inerek tamponuna baktı

İHA'da yer alan habere göre, bir süre sonra diğer sürücünün yumruklarına maruz kalan beyaz otomobilin sürücüsü aracından inerek hiçbir şey olmamış gibi otomobilin arkasına giderek tamponunu kontrol etti.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Mersin'de kaza sonrası aracında darbedilen sürücü, tamponunu kontrol etti VİDEO