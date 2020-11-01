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    Mersin'de kediyle köpeğin sevimli dostluğu kamerada

    Bir akaryakıt istasyonunda kedi ve köpek koruma altına alındı. Kediyle köpeğin dostluğu, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 01.11.2020 - 15:46
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 17:13
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    Mersin'de kediyle köpeğin sevimli dostluğu kamerada

    Mersin'in Silifke ilçesinin merkezindeki bir akaryakıt istasyonuna yaklaşık 3 ay önce sığınan sokak köpeğine hayvansever çalışanlar tarafından 'Badem' ismi verildi.

    Eylül ayında caddeden geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan yavru bir kedi de istasyon çalışanlarınca uzun süre beslendi.

    'Sosyete' ismi verilen kedi ile 'Badem', ilk zamanlarda pek anlaşamasa da zamanla birbirlerine alıştı ve arkadaş oldu.

    MÜŞTERİLERİN GÖZDELERİ

    Şimdilerde aynı kaptan süt içen ve birlikte oyun oynayıp yan yana uyuyan Badem ile Sosyete, vatandaşların da ilgi odağı haline geldi.

    Mersin'de kediyle köpeğin sevimli dostluğu kamerada VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Kedi ile köpeğin birlikte oyun oynaması, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Mersin de kediyle köpeğin sevimli dostluğu kamerada #1

    Mersin de kediyle köpeğin sevimli dostluğu kamerada #2

    Mersin de kediyle köpeğin sevimli dostluğu kamerada #3

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