Mersin'de koronavirüse karşı 'Anne Taksi' hizmeti

Mersin'in Erdemli ilçesinde hayata geçirilen 'Anne Taksi Projesi'yle, koronavirüs sürecinde anne ve hamilelerin sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaşımı sağlanıyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde anne ve anne adaylarının hastanelere gidiş gelişlerinde zorluk çektiğini belirleyen ekipler, söz konusu projeyi hazırladı.

ANNE TAKSİ'DE ŞOFÖR DE YARDIMCI DA KADIN

Annelerin kendilerini özel ve güvende hissetmelerini hedefleyen ekipler, "Anne Taksi"nin şoförünün ve yardımcısının da kadın olmasına özen gösterdi.

SÜRECİN HER AŞAMASINDA ANNELERİN YANINDA KALIYORLAR

"Anne Taksi"nin kadın çalışanları, önceden başvurusu alınan ve uygun olan anneleri evlerinden alarak kent içerisindeki devlet ve özel hastanelere götürüyor.

Tedavi sürecinin her aşamasında annelerin yanında olan ekipler, misafirlerini güvenle evlerine de bırakıyor.

EVDEN HASTANEYE HASTANEDEN EVE

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, projeyle kadınların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Belediye olarak en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını aktaran Tollu, şöyle devam etti:

"Anne adaylarımızın sağlıklı bir hamilelik geçirmeleri ve bunun neticesinde çocukların dünyaya gelmesi ve dünyaya geldikten sonra da sağlıklı bir şekilde büyümeleri, gelişmeleri ve hayatlarını idame ettirmeleri adına gereken ne ise teknik ve sağlık desteğini, ailelerimize veriyoruz. Anne adaylarımızın kontrollerinin sağlıklı bir şekilde yapılması adına evlerinden hastaneye kadar götürüyoruz, hastaneden ise evlerine kadar bırakıyoruz. Doğumdan sonra çocuklarımızın en güzel şekilde, en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden gelen her türlü gayreti ve imkanı seferber ediyoruz."

Projeyi değerlendiren bir anne ise ekip üyelerinin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Maddi, manevi her türlü psikolojik destekte bulunuyorlar. Ay ay arayıp halimizi hatırımızı soruyorlar. Biz söylemeden bunları gideriyorlar. Allah büyüklerimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Projeden yararlanan diğer kadınlar da memnun oldukları uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür etti.