Henüz 13 yaşında olan Ayşe, babasının oto elektrik tamir servisinde çalışarak kendisine okul harçlığı çıkarıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 7'inci sınıf öğrencisi Ayşe Kayacı, yaz tatillerini babasının tamir dükkanında çalışarak geçiriyor.

Ayşe'nin 38 yaşındaki babası Hanifi Kayacı'ya ait olan oto elektrikçi dükkanı, Erdemli Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteriyor.

"ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM"

Okul harçlığını çıkarırken babasına yardımcı olan Kayacı, "Son 2 yıldır yaz tatilinde babamın iş yeri olan oto elektrik dükkanımızda çalışıyorum. Sabahları babamla birlikte iş yerimize geliyoruz ve ben de ona yardımcı oluyorum. Çalışmak ve babama yardımcı olmak beni mutlu ediyor. Yaz tatilinde çalışarak, kurs paramı biriktirdim. Okul açılana kadar çalışacağım ve kendime bir cep telefonu parası biriktirmeyi düşünüyorum. İnşallah işlerimiz iyi olur ve ben de bir cep telefonuna sahip olurum. İleride okuyarak elektrik-elektronik mühendisi olmak istiyorum. Çalışmak güzel bir şey. Ben de çalışarak hem aileme hem de kendime katkı sağlıyorum." dedi.

"KENDİSİ ÇOK MUTLU"

Ayşe'nin babası Hanifi Kayacı, "Ayşe benim 4 çocuğumdan biri. Kendi isteği üzerine ve hatta yasak olduğunu söylediğim halde sabahları benimle iş yerimize gelerek bana yardımcı oluyor. Burada hem okul harçlığını hem de kurs parasını çıkartıyor. Kendisi çok mutlu ben de yanımda olduğu için mutluyum. Gönüllü olarak sanayiye gelerek çalışması ve yardımcı olması gurur verici bir durum." diye konuştu.

Mersin'de küçük Ayşe babasına tamirci çıraklığı yapıyor - VİDEO



Küçük Ayşe'nin yaşıtlarının tatil yaptığı, gezdiği zamanlarda babasına yardımcı olması ve sanayide çalışması gelen müşterilerin de hem dikkatini çekiyor hem de takdirini topluyor.