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    Mersin'de Macar vatandaşı müslüman oldu

    Mut'ta gönlünü bir Türk'e kaptıran Macar vatandaşı, düzenlenen törenle Kelime-i Şehadet getirdi.
    • 18.10.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 14:11
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    Mersin'de Macar vatandaşı müslüman oldu

    Mersin'in Mut ilçesinde Teoman Öztürk ile dünyaevine girmeye hazırlanan 29 yaşındaki Macar vatandaşı Eszter Varga, müslüman olmayı tercih etti.

    İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida törenine Müslümanlığı Varga'nın nişanlısı Teoman Öztürk'ün babası Mut Müftüsü Mustafa Öztürk ve diğer ilgililer katıldı.

    Öztürk'ün, İslam'ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilginin ardından kelimeişehadet getiren Varga, Müslüman oldu.

    "Hayatında tertemiz bir sayfa açtı"

    Varga'ya ihtida belgesini vererek, Kur'an-ı Kerim ve kitap hediye eden Öztürk, yaptığı açıklamada, Eszter Varga'nın kendi iradesiyle İslam'ı seçtiğini belirterek, "Müslümanlığı seçen kızımız Eszter Varga şu andan itibaren hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." dedi.

    Mersin'de Macar vatandaşı Müslüman oldu VİDEO

    Eslem ismini alacak

    AA'nın haberine göre, Eszter Varga'nın kasım ayı içerisinde nişanlısı Teoman Öztürk ile evleneceği ve Eslem ismini alacağı belirtildi.

    Mersin de Macar vatandaşı müslüman oldu #1

    Mersin de Macar vatandaşı müslüman oldu #2

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