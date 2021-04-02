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    Mersin'de nisan ayında kar sürprizi

    Mersin'in Gülnar ilçesinde ilkbaharın habercisi olan nisan ayında kar yağdı.
    • DHA
    • 02.04.2021 - 18:00
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    Mersin'de nisan ayında kar sürprizi

    Gülnar’da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, alçak kesimlerde ise yağmur etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kar yağışı ara ara devam ediyor.

    MEYVE AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

    Vatandaşlar kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle sevinirken, çiçek açan meyve ağaçlarının dondan etkilenme riskine karşı da endişe ettiklerini belirtti.

     

    Mersin de nisan ayında kar sürprizi #1

    Mersin de nisan ayında kar sürprizi #2

    Mersin de nisan ayında kar sürprizi #3

    Mersin de nisan ayında kar sürprizi #4

    Mersin de nisan ayında kar sürprizi #5

    Mersin de nisan ayında kar sürprizi #6

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