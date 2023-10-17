Mersin'de oltaya takılan iki pelikanı balıkçılar kurtardı Denizin ortasında çapari oltasına takılı pelikanların imdadına balıkçılar yetişti. Denizin üzerinde çırpınan pelikanlara önce yaklaşamayan balıkçılar, pelikanlar yorgun düşünce onları saran misinaları keserek kurtardı.

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İHA

Pelikanların, durak yerlerinden Mersin'den göç yolculuğu başladı. Toplam 8 tür pelikandan biri olan kahverengi cinsleri, Mersin'in Erdemli Balıkçı Barınağı'nda mola verdi.

Birinin olta balıkçılarının kullandığı misinaya dolandığını gören diğer pelikan ona yardım etmek istedi. O sırada iki pelikan da misinalara dolandı.

Erdemli'de 2 pelikan, misinalara dolanarak denizde hareketlenerek bir süre kurtulma mücadelesi verdi.

Durumu fark eden balıkçılar, bitkin düşen pelikanları yakalayarak olta balıkçılarına ait misinalardan kurtardı.

Pelikanlar bitkin düşünce balıkçılar müdahale edebildi

Denizde sürekli hareket halinde olan pelikanları fark eden balıkçılar önce bir çözüm bulamadı. Yaklaşık bir saat boyunca kurtulmaya çalışan pelikanlar bitkin düştü.

Bu durumu fırsat bilen balıkçılar birbirine dolanan iki pelikanı yakalamayı başardı.

Misinalar bıçakla kesildi, pelikanlar kurtuldu

Misinaların bıçakla kesilerek temizlenmesi ve çapari oltası çıkarılması sonrasında iki pelikan tekrar denize bırakıldı.

Bir süre denizde kalan pelikanlar daha sonra gözlerden uzaklaştı.

"Pelikanlarımız çapari oltasına takılmış"

Hayvanları balıkçı arkadaşlarıyla kurtaranlardan gezi teknesi sahibi İbrahim Geçen, yaşananları şu sözlerle özetledi:

Pelikanlarımız çapari oltasına takılmış. Biz de limandaki balıkçı arkadaşlarla ayırdık. Şu anda durumları iyi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)