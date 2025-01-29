İHA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Belkıs Toksöz, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere otobüs beklemeye başladı.

Durağa yakınlaşan otobüse binen yaşlı kadın, otobüs kartını basamadan bir anda yere yığıldı.

ŞOFÖR ZAMANLA YARIŞTI

Yere yığılan yaşlı kadını gören diğer yolcular hemen müdahale için Toksöz'ün yanına koştu.

Özel halk otobüsü şoförü Cihan Koçak, hiç tereddüt etmeden otobüsü son hızla Manisa Şehir Hastanesi'ne sürdü.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 5 dakika içinde hastanenin acil servisine ulaşan şoför sayesinde kadın, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen kadının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"VATANDAŞIN SAĞLIĞI DAHA ÖNEMLİ"

Yaşanan olayla ilgili konuşan şoför Cihan Koçak, "28 Ocak sabah 8.20 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Mahallesi Beşyol durağı dediğimiz durakta oldu. Vatandaş araca bindiği zaman rahatsız olduğunu ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne gideceğini söyledi. Araca bindikten sonra fenalaşıp yere yığıldı. Ben de o sırada bağlı olduğu 155 Nolu Kooperatif yöneticilerimizi aradım ve bana vatandaşın sağlığının daha önemli olduğunu ve en yakın hastane yönüne dönmemi istediler.

Ben de o şekilde Şehir Hastanesi Acil Servisine kadar aracı durdurmadan, trafiği ihmal etmeyecek şekilde hastayı acile yetiştirdim ve doktorlara teslim ettim. Vatandaşın sağlığı daha önemli. Araçta yolcular da vardı. Bilgi verdim, emniyeti de arayıp bilgilendirdim. Yaptığımız iş değerli bir iş." dedi.