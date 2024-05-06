Mersin'de sadece 2 saat açık kalan ciğerci Saat 07.30 sularında hizmete başlayan iş yeri, yaklaşık 2 saat sonra ciğerlerin tükenmesiyle kepenklerini indiriyor.

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İHA

Mersin'de 40 yılı aşkın süredir ciğercilik yapan Ergün Uyanık, babası Sebahattin Uyanık'ı kaybetmesinin ardından işi devraldı.

Mersin'in yanı sıra Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de ciğeri tatmak isteyen lezzet tutkunları, sabah erken saatlerde yaklaşık 10 metrekarelik dükkanda soluğu alıyor.

Son dönemde bazı fenomenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının da uğrak noktası haline gelen iş yeri, yaklaşık 2 saat açık kalıyor.

Sadece 2 saat açık kalan iş yerinde ciğerler, kapış kapış gidiyor.

"Sadece 2 saat açık kalıyor"

İş yerinde sadece kuzu ciğeri servis ettiklerini belirten Ergün Uyanık, bu nedenle de rağbet gördüklerini söyledi. Babasından devraldığı iş yerinde kaliteyi bozmadan işlerine devam ettiklerini anlatan Uyanık, "Sabah 07.30 başlıyoruz, en geç 09.00 gibi de biter. Babadan oğula geçen mesleğe Allah sağlık verdiği sürece devam edeceğiz." dedi.

Daha önce kebap ve kuşbaşı da sattığını ancak yeniden sadece ciğer satmaya başladığını dile getiren Uyanık, meslekte 40 yılı geride bıraktığını vurgulayarak, sosyal medyada iş yerine gösterilen ilgiden de memnun olduğunu kaydetti.

"Sabah erken gelmemiz gerekiyormuş"

Müşterilerden Sude Leyla Ergün, annesinin isteği ve çevresindekilerin önermesi üzerine sabah erkenden kalkarak ciğer yemeye geldiklerini ifade etti.

Ergün, "Herkesin çok konuştuğu bir yer. Bir Mersinli olarak buraya geç gelmenin hüznünü yaşıyoruz. Çünkü tahminimizden çok daha iyi lezzetti. Genelde sabahları popüler olan bir yer olduğu için sabah erken gelmemiz gerekiyormuş.

Çünkü çevredeki esnaf burada sabah ciğer kültürüne sahip olduğu için erkenden tüketilen bir ürünmüş. Çok beğendik, çok memnun kaldık." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)