Mersin’de şarkı eşliğinde oynayan papağan

Bir petshop'ta bulunan 'Mango' isimli papağan, gören herkesi şaşırtıyor. İnsan gibi su içen papağan, çalan şarkı eşliğinde de oynuyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir petshop'ta bulunan Makav ve Jako türleri papağanlar, yaptıklarıyla şaşırtıyor.

Özellikle Makav türü adı 'Mango' olan papağan, pet şişeden insan gibi su içerken, çalan müziklerle de oynuyor.

Ayrıca dükkanda bulunan Jako türü 2 papağan da müzik çalınca yerinde duramazken, büyük ilgi görüyor.

“ÖZELLİKLE MANGO ÇOK İLGİNÇ”

Papağanlarla ilgili bilgi veren dükkan sahibi Serde Cem Kılıç, bu işi yaklaşık 4-5 yıldır yaptıklarını söyledi.

Çocukluktan beri hayvanları çok sevdiğini kaydeden Kılıç, “Babamla birlikte burayı açtık. Hayvanları çok seviyorum. Küçüklükten beri hep hayvanlarla ilgileniyordum. 4-5 yıldır da petshop sektörünün içindeyiz. Burada ağırlıklı olarak papağan türleri var. Kedilerimiz, köpeklerimiz de var. Hepsi birlikte burada oluyorlar. Sultan, Cennet gibi papağan türleri var. Ayrıca büyük papağan türleri de burada var. Özellikle Mango isimli papağanımız çok ilginç. Bütün papağanlar kaptan su içerken, bu papağanımız insan gibi pet şişeyi ağzına dayayıp, yukarı kaldırıp içiyor. Ayrıca müzik duyunca oynamaya başlıyor. Tabi bunlar ilgi ve şefkatle ilgili bir şey. Bizim onların yaklaşımımızdan dolayı onlarda verdiğimiz bir eğitime hemen tepki veriyor." dedi.

"MÜZİKLE YANINA GELDİĞİMDE OYNAMAYA BAŞLIYOR"

Papağanın müzikle oynadığını yemlerini değiştirirken fark ettiğini belirten Kılıç, "Ben onların yemini değiştirirken, hep müzik dinlerim ve zaman zaman oynarım. Bir süre müzikle bu papağanın yanına geldiğimde onun da benim gibi oynamaya başladığını fark ettim. Beni izleye izleye, müziği duya duya benden kapmış ve oynamaya başladılar. Buda eğitimle ilgili bir durum. Biz onları sevdiğimiz için onlarda bizi taklit etmeye başladılar." şeklinde konuştu.

“100 YILA KADAR YAŞAYABİLİYORLAR”

“Hareketli figürler sergiliyorlar, kafalarını sallıyorlar, kanatlarını açıyorlar” diyen Kılıç, şöyle devam etti:

“İnsanlardan çok pozitif tepkiler alıyoruz. İnsanlar bu hayvanların su içtiğini, oynadığını görünce güzel tepkiler veriyorlar. Birçok vatandaş fotoğraf çektirmek istiyor. Aslında bu yolla insanlara hayvan sevgisini de aşılamış oluyoruz. Su içip, oynayan papağanımız 100 yıla kadar yaşayabiliyor. Ev ortamında daha da yükseğe çıkabilir. Bu papağanların kelime sınırı çok fazla. 500 kelimeye kadar konuşanlar bile var.”