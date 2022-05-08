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    Mersin'de sezonun ilk kiraz hasadı: Kilosu bin TL

    Tarsus ilçesinde yılın ilk turfanda kiraz hasadı yapıldı. Ürünlerin kilosu 800-1000 TL arasında satılıyor.
    • 08.05.2022 - 13:49
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    Mersin'de sezonun ilk kiraz hasadı: Kilosu bin TL

    Mevsim meyveleri tek tek tezgahlara çıkmaya başladı.

    Mersin'de 30 dönüm alanda yetiştirilen 3 çeşit turfanda kirazın hasadı yapılıyor.

    Kilosu bin lira

    Dönümde 700 kilo verim alınan ürünler, erkenci olması sebebiyle 800-1000 TL arası fiyatla satışa sunuldu.

    Normal sezonda bu fiyatlar çok düşer

    Deniz Gürbüz, yaklaşık 8 yıldır bölgede adaptasyon çalışmasını yaptıklarını belirterek, "Turfanda kirazda amaç, bölgeye daha fazla kiraz üretimi yaptırmak ve daha fazla kazanç sağlamaktır. Daha karlı kazanç ve ihracat yönüne yönelik, daha tonajlı miktarlar almamız lazım. Kirazın şu an tanesi 4-5 liraya denk geliyor. Erken olduğu için fiyat yüksek ancak normal sezonda bu fiyatlar çok düşer" dedi.

    DHA'nın haberine göre Ziraat Mühendisi Kemal Karaoğlu ise bölgedeki üreticinin farklı ürünleri deneyimleyerek daha iyi kazançlar elde etmeleri için destek olduklarını söyledi.

    Karaoğlu, "Öncelikle sert çekirdekli meyveleri bölgeye adapte etmiştik. Şu anda ise bölgeye kirazı adapte etmeye çalıştık ve bunda da başarılı olduk" diye konuştu.

    Mersin de sezonun ilk kiraz hasadı: Kilosu bin TL #1

    Mersin de sezonun ilk kiraz hasadı: Kilosu bin TL #2

    Mersin de sezonun ilk kiraz hasadı: Kilosu bin TL #3

    Mersin de sezonun ilk kiraz hasadı: Kilosu bin TL #4

    Mersin de sezonun ilk kiraz hasadı: Kilosu bin TL #5

    Mersin de sezonun ilk kiraz hasadı: Kilosu bin TL #6

    Mersin de sezonun ilk kiraz hasadı: Kilosu bin TL #7

    Mersin de sezonun ilk kiraz hasadı: Kilosu bin TL #8

    Mersin de sezonun ilk kiraz hasadı: Kilosu bin TL #9


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