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    Mersin'de sıcak hava turist çekmeye devam ediyor

    Yurt genelinde kış sinyalleri etki gösterirken, Erdemli ilçesinde yaz yaşanıyor. Yerliler ve turistler, ekim ayında deniz keyfi yaşadı.
    • 23.10.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 11:12
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    Mersin'de sıcak hava turist çekmeye devam ediyor

    Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, sezonun bitmesiyle yoğunluk azalsa da ekim ayında da misafirleri tarafından ilgi görüyor.

    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi aynı zamanda Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası.

    Hava sıcaklığının 26 derecelerde olduğu kentte başta Rusya olmak üzere birçok ülkeden tatilciler ile hafta sonunu değerlendirmek için çevre illerden gelenler, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

    Mersin'de deniz sezonu devam ediyor

    Van, Erzurum, Ordu, Hakkari, Iğdır, Bingöl ve Tunceli gibi birçok ilin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağarken, Mersin'de kasım ayının ortalarına kadar denize girilebileceği belirtiliyor.

    Mersin de sıcak hava turist çekmeye devam ediyor #1

    "Kendimizi hiç yabancı hissetmiyoruz"

    Rusya'nın dışında farklı ülkelerden de gelenlerin olduğu bölgede tatilini geçiren İspanyol Danıel Rojas, "2 gün önce Mersin'e geldim. Tabii hem tarihi dokuya sahip bir şehir, aynı zamanda modern bir şehir.

    Özellikle insanlar canayakınlar, kendinizi çok yabancı hissetmiyorsunuz. Deniz de ideal bir sıcaklıkta, yüzdük bu bölgede. Yeni geldiğimiz için birçok şeyi görmedik ama kendimizi hiç yabancı hissetmiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Mersin de sıcak hava turist çekmeye devam ediyor #2

    "Sıcak olması büyük bir avantaj"

    İHA'nın haberine göre bir gurbetçi de, "Kırşehirli'yim, yurt dışında kalıyorum Almanya'da. Frankfurt'tan geliyorum. Birçok sefer buraya geldim. Buraya gelmemin özelliklerinden biri de Türkiye'nin elit yerlerinden olması. Özellikle Kızkalesi'nin çok temiz olması.

    Bütün yerli ve yabancı turistlerin buraya gelmesi. Özelikle kalenin güzelliği ve korunaklı olması çok hoşumuza gidiyor. Temiz, güzel, güvenli bir yer. Bu dönemde sıcak olması büyük bir avantaj. Ben kendim ve eşim adına diyebilirim ki buraya gelmekten çok zevk alıyoruz ve mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

    Mersin de sıcak hava turist çekmeye devam ediyor #3


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